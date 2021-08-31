安卓 11 来了，坚果 R2 手机 Smartisan OS V8.5.0 Beta 众测升级包推送

IT之家 8 月 31 日消息 据网友反馈，坚果 R2 手机开始推送 Smartisan OS V8.5.0 早期众测升级包，本次系统基于安卓 11 大版本。8 月初，坚果手机进行了众测招募报名。

本次升级版本号为 8.5.0_ beta，下载包大小为 1331 MB。

此版本为 Smartisan OS v8.5.0 早期众测版本，请在升级前备份好重要数据。参加众测的用户有义务将使用中遇到的 bug 通过“设置”-“关于本机”-“用户反馈”功能进行反馈。

如确定升级，你须承担因版本不稳定带来的未知风险。

本次 8.5.0_ beta 版本中，系统安卓版本升级为 Android 11 (内核升级耗时较长，请安心等待至更新完毕)

系统更新时不会影响你的正常使用，更新完成后，需要重新启动才能生效。