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安卓 11 来了，坚果 R2 手机 Smartisan OS V8.5.0 Beta 众测升级包推送

2021/8/31 16:21:42 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 8 月 31 日消息 据网友反馈，坚果 R2 手机开始推送 Smartisan OS V8.5.0 早期众测升级包，本次系统基于安卓 11 大版本。8 月初，坚果手机进行了众测招募报名。

本次升级版本号为 8.5.0_ beta，下载包大小为 1331 MB。

此版本为 Smartisan OS v8.5.0 早期众测版本，请在升级前备份好重要数据。参加众测的用户有义务将使用中遇到的 bug 通过“设置”-“关于本机”-“用户反馈”功能进行反馈。

如确定升级，你须承担因版本不稳定带来的未知风险。

本次 8.5.0_ beta 版本中，系统安卓版本升级为 Android 11 (内核升级耗时较长，请安心等待至更新完毕)

系统更新时不会影响你的正常使用，更新完成后，需要重新启动才能生效。

配置方面，坚果 R2 手机搭载高通骁龙 865 处理器，配备 UFS 3.1 存储，内置 4510mAh 电池，采用 6.67 英寸 90Hz 双曲面屏。

IT之家曾报道，今年 1 月字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室并入旗下大力教育。合并后的硬件团队将聚焦教育领域的硬件产品，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

随着字节跳动的战略变化，坚果 R2 可能就是坚果系列手机的绝唱了。

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