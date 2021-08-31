徐雷：京东物流 5G 仓储机器人今年底规模化生产落地

新浪科技讯 8 月 31 日下午消息，在 2021 世界 5G 大会上，京东零售首席执行官徐雷指出，到 2021 年底，京东物流将实现规模化 5G 智能仓储机器人的生产落地，形成标准化的仓库、园区等 5G 智能物流产品和解决方案。

▲ 京东零售首席执行官 徐雷

截至目前，我国 5G 基站总数达 96.1 万个，其中 1-6 月新建 19 万个；5G 连接数已超过 3.65 亿，占全球的 80％；今年上半年，我国 5G 手机出货量快速增长，达到 1.28 亿部，占同期手机出货量的 73.4％。5G，正在成为产业发展的“必选项”和“加速器”。

据徐雷介绍，京东的销售情况也展示了 5G 发展的巨大动能，今年 1-7 月京东零售 5G 品牌数同比增加 104％、产品数量增长 158％、用户数增长 95％；2020 年京东 5G 手机和 5G 套餐销量更是实现同比增长超 20 倍。

如果说 4G 带动了消费互联网的蓬勃发展，那么 5G 技术正在催生万物互联的产业化的应用，进一步加速产业互联网的进程。在此过程中，5G 也会成为京东助力实体经济增长的重要路径。“5G 的发展正在加速消费互联网向产业互联网转型，5G 成为京东助力实体经济增长的重要路径。”徐雷表示。

从 2019 年开始，京东便开始结合自身的场景探索打造 5G 应用，进行了 5G 物流机器人的研发。据徐雷介绍，到 2021 年底，京东物流将实现规模化 5G 智能仓储机器人的生产落地，形成标准化的仓库、园区等 5G 智能物流产品和解决方案，推进行业的降本增效。