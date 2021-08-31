中国移动：5G 套餐用户近 2.8 亿，现已建成超 50 万基站

IT之家 8 月 31 日消息 在今日的世界 5G 大会主论坛上，中国移动通信集团有限公司董事长杨杰出席并发表演讲。

杨杰还透露了中国移动 5G 最新进展：现已建成基本覆盖全国的 5G 网络，建成超 50 万部 5G 基站；发展 5G 套餐用户近 2.8 亿；面向 18 个细分行业，搭载了 200 + 龙头示范项目，4000 + 商用案例。

他表示，3G 和 4G 推动了移动互联网的全民普及，5G 加速了 AI、大数据、云等的融合创新。接下来中国移动将推动 5G 实现四个更强：

更强网络，加快网络智能化转型；

更强技术，攻关沉浸式实时通信、确定性网络、高精度定位等关键领域；

更强应用：丰富数字生活应用，推动 5G 融入生产核心关节，推动 5G 应用规模化发展；

更强生态：共筑产品共同创新、价值共同创造、利益共同体分享的 5G 创新联合体。

IT之家了解到，从中国移动 2021 年 7 月份运营数据来看，中国移动移动客户总数达到 9.47465 亿户，其中 5G 套餐客户数为 2.79608 亿户，4G 客户数约 8.0545 亿户。当然，此处的 5G 套餐客户仅指订购 5G 资费套餐的个人移动电话客户，不包含未订购 5G 套餐、仅共享 5G 资源的客户。