极狐阿尔法 S 华为 HI 版验证车今日正式下线，公开道路测试在即

IT之家 8 月 31 日消息 ARCFOX 极狐今年与华为合作打造一款高阶自动驾驶量产车 —ARCFOX 极狐阿尔法 S 华为 HI 版。该车搭载 3 个激光雷达以及众多传感器，可实现城市中自动驾驶，预售 42.99 万元。

北汽集团此前宣布，旗下的极狐阿尔法 S 华为 HI 版将成为首批搭载鸿蒙 OS 的智能汽车。而他们的计划是今年交付 1000 台。

据 36 氪，100 台极狐阿尔法 S 华为 HI 版产线验证车今日正式宣告批量下线，并将全面公开道路测试。

极狐阿尔法 S 华为 HI 版是全球首款搭载 3 颗激光雷达，同时也是首款具备城市通勤能力的智能驾驶量产车，具备华为最高阶智能驾驶水平，虽然离 Q4 交付还有一段时间但一经发布便在网上爆火。

据悉，此次极狐阿尔法 S 华为 HI 版产线验证车批量下线标志着极狐阿尔法 S 华为 HI 版生产线已经趋于完善，而这一车型也将于第四季度开展小批量产交付。

ARCFOX 极狐阿尔法 S 华为 HI 版搭载鸿蒙 OS 智能互联座舱，具有 21.69 英寸一体式超清大屏，支持 3840*720 分辨率、180PPI 显示精度。车内座舱搭载麒麟 990A 芯片，具有 3.5TOPs 算力，支持 5G 网络连接。

IT之家了解到，极狐阿尔法 S 华为 HI 版搭载智能高阶自动驾驶系统，具有 400TOPs 算力。车身搭载 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、9 颗 ADS 摄像头、4 颗环视摄像头。其中标准版本可以实现高速公路自动驾驶，42.99 万元的顶配华为 HI 高阶版能实现城区高阶自动驾驶、代客泊车能力。