电子驾照明天正式上线，实测现已支持领取

IT之家 8 月 31 日消息 公安部决定，9 月 1 日起 28 城（发证城市非所在城市，领取后全国可用）可申领驾驶证电子版（简称“电子驾驶证”），并将在全国范围内分阶段实施，2022 年将在全国全面推行。

也就是说，自 2021 年 9 月 1 日起，北京、天津、石家庄、长春、大庆、上海、无锡、苏州、盐城、泰州、宁波、嘉兴、南昌、济南、青岛、长沙、广州、深圳、南宁、重庆、成都、绵阳、自贡、南充、贵阳、昆明、西安、银川 28 个城市可领电子驾驶证。

现有多个城市的网友反馈称，大部分城市已经可以申领电子驾驶证。各位小伙伴可自行尝试：

打开“交管 12123”App>> 登录账号 >> 打开主页“驾驶证”>> 驾驶证电子版 >> 申请核发机动车驾驶证电子版。

值得注意的是，申请人的驾驶证应当在有效期内，驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检、逾期未审验、公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾驶证。

▲ 交管 12123 App 首页入口

▲ 电子驾驶证申领入口

IT之家了解到，电子驾驶证由正页和副页两部分组成。其中，正页主要包括驾驶证基本信息、电子证生成时间、用于验证信息的二维码和一维码等内容；副页主要包括驾驶人住址、发证机关、驾驶记录以及准驾车型代号规定等内容。主要特点有：

一是统一性。通过“交管 12123”App 发放，电子驾驶证式样全国统一。电子驾驶证与纸质驾驶证具有同等法律效力。

二是实时性。电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态，方便实时查询、实时出示、实时核验。

三是安全性。电子驾驶证通过全国公安交管电子证照资源库验证比对，采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。

▲ 电子驾驶证样证（正页）

▲ 电子驾驶证样证（副页）

申请电子驾驶证

首次申领电子驾驶证时，“交管 12123”App 将自动调取申请人已留存的照片作为电子驾驶证照片，电子驾驶证生成后，可以自愿选择是否更换照片。对没有留存照片的，“交管 12123”App 将提示申请人通过手机拍照或者相册选择的方式提交电子照片，公安机关交通管理部门审核后，用于生成电子驾驶证。

按照电子照片不同类型，申请电子驾驶证分为３种情形：

（一）使用已留存的照片申领。对信息系统已留存的照片符合要求的，“交管 12123”App 将提示申请人可以使用留存照片申领电子驾驶证。申请人确认后，经实人认证通过，“交管 12123”App 将生成电子驾驶证，并推送申请成功信息。

△ 第一步：信息确认

△ 第二步：实人认证

△ 第三步：提交申请

（二）使用手机拍照的照片申领。对信息系统无符合要求留存照片的，申请人可通过拍照方式提交电子照片，申领电子驾驶证。提交照片后，公安机关交通管理部门将在 1 个工作日内进行审核，对符合要求的，“交管 12123”App 将生成电子驾驶证，并推送申请成功信息。需要提示的是，请认真阅读照片拍摄须知，选择白色背景，着深色衣服，请他人拍摄。

△ 第一步：阅读须知

△ 第二步：拍照

△ 第三步：预览确认

△ 第四步：提交申请

（三）使用相册的证件照片申领。对信息系统无符合要求留存照片的，除拍照方式提交电子照片外，还可以在手机相册中选择证件照片，用于申领电子驾驶证。提交证件照片后，公安机关交通管理部门将在 1 个工作日内进行审核，对符合要求的，“交管 12123”App 将生成电子驾驶证，并推送申请成功信息。

△ 第一步：阅读须知

△ 第二步：选择照片

△ 第三步：预览确认

△ 第四步：提交申请

电子驾驶证电子照片拍摄或上传要求

为保证顺利申领、使用电子驾驶证，申领时“交管 12123”App 会提示申请人电子驾驶证电子照片拍摄或上传的要求，请在申请前认真阅读。

1、背景白色、拍照环境光线均匀，申请人坐姿端正，双肩水平，表情自然，正视镜头。

2、着深色衣服、免冠，头发不遮盖面部、耳朵，发型不凌乱、蓬松，不化浓妆，不着制式服装，不戴口罩、墨镜、帽子、围巾、饰品。

3、不得衣衫不整、着过于暴露服饰，不作夸张姿势，不打手势，不眨眼睛。

4、不得上传不符合社会主义精神文明建设，违反社会主义道德风尚、违背社会公序良俗的标识、数字、字母、文字等有关内容。

5、不得上传违反中华人民共和国法律、法规及政策规定的有关内容。

6、应上传近 6 个月内的证件照片，不得对人像特征进行技术处理，不得使用合成相片。

需要提示的是，请严格按照要求拍摄和上传照片，避免过度修图，对恶意上传、使用违规照片的，公安交管部门将停止电子驾驶证申请使用，并将按照有关规定进行处理。

电子驾驶证出示和应用

（一）便利出示。对已申领电子驾驶证的，驾驶人可在手机上登录“交管 12123”App，查询、出示本人的电子驾驶证。

（二）便利应用。电子驾驶证可适用于执法管理、公共服务等多个场景。执法查验时，对驾驶人出示电子驾驶证的，公安交管部门不再查验纸质驾驶证，通过执法终端在线核查驾驶证信息。办理交管业务时，驾驶人可出示电子驾驶证办理车驾管、处理交通违法、处理交通事故等业务，无需再提交纸质驾驶证，但有需要扣留驾驶证情形的，仍需要出示纸质驾驶证。保险理赔、租赁车辆、职业招聘时，驾驶人可出示电子驾驶证，相关单位在线核验驾驶资质。

六、电子驾驶证更换照片、重新申领、窗口申领等特殊情形

（一）更换照片。已申领电子驾驶证的，申请人可以自愿选择是否更换电子照片，在进入“交管 12123”App 电子驾驶证界面后，可以申请更换电子照片。需要提示的是，由于电子驾驶证启用前期申领人数较多，请尽量避免在业务高峰时期更换照片。

（二）重新申领。已申领电子驾驶证的，因准驾车型、驾驶证有效期、发证机关等发生变化办理换证业务后，申请人需要重新申领电子驾驶证。

（三）窗口申领。对因特殊原因导致无法通过“交管 12123”App 申领电子驾驶证的，申请人可以到驾驶证核发地车辆管理所申领，车辆管理所审核后将通过“交管 12123”App 发放电子驾驶证。