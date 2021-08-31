网易云音乐毛利率首次转正，丁磊：准备了充足资金，以最大诚意与版权方开展合作

IT之家 8 月 31 日消息 8 月 31 日晚上消息，网易公司发布的 2021 第二季度业绩显示，网易二季度净收入为 205 亿元，同比增加 13%。其中，创新业务板块净收入 47 亿元，同比增长 26%，第二季度的毛利率提升至 19.3%。

根据网易财报的信息，第二季度网易云音乐毛利率首次转正，未来有望随着收入的增长进一步提升利润率。版权内容方面，随着行业政策变化，网易云音乐希望未来可按更合理价格采购更多好音乐。网易 CEO 丁磊在电话会议上表示，网易云音乐准备了充足资金，并愿意以最大的诚意，与版权方开展公平开放的合作，共同建设良好健康的音乐市场。丁磊也表示，相关部门的决定给整个行业释放出非常明确、积极和振奋人心的信号，广大用户充满期待。

IT之家获悉，网易财报电话会议披露，尽管全行业的用户增速都在放缓，网易云音乐仍在过去几个季度持续保持增长势头。第二季度 DAU/MAU 保持在 30% 以上，得益于产品功能的提升和 88VIP 等促销活动，会员付费率同比几乎翻倍。

社区建设方面，网易云音乐持续推进产品创新，提升用户参与度。近期推出的“一起听”和“共享歌单”等功能，广受用户好评。数据显示，网易云音乐打造高粘性的音乐社区效果凸显。2021 年一季度其在线音乐服务月活跃用户数达 1.83 亿人，日活听歌用户每日听歌时长达 76.5 分钟，月活跃用户中生产内容的用户占比约为 26%。二季度，网易云音乐性格主导色测试刷屏朋友圈，展现出高黏性的社区互动氛围，以及对年轻群体社交需求的精准洞察。

版权内容方面，随着行业政策变化，平台也希望未来可按更合理价格采购更多好音乐。网易 CEO 丁磊在电话会议上表示，网易云音乐准备了充足资金，并愿意以最大的诚意，与版权方开展公平开放的合作，共同建设良好健康的音乐市场。丁磊也表示，相关部门的决定给整个行业释放出非常明确、积极和振奋人心的信号，广大用户充满期待。

原创音乐方面，网易云音乐持续加码对音乐人的扶持。7 月，网易云音乐举办第二届星辰集线下创作营。创作营以“国韵复兴”为主题，邀请行业顶级词、曲、编导师传授创作经验，促进国风音乐与民谣、说唱、流行等多种分众音乐的融合。截至今年 3 月，网易云音乐入驻原创音乐人数量超 26 万，持续位居行业第一。