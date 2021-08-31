业内人士称 DRAM 现货价格加速下跌

业内消息人士称，DRAM 现货价格 8 月迅速下跌，可能令第四季度合约价格面临下行压力。

《电子时报》援引上述消息人士称，DRAM 现货价格从 2020 年下半年开始上涨，从 2021 年第二季度中期开始出现波动。7 月以来，价格一直呈下降趋势，8 月中旬以来跌幅进一步扩大，其中主流 DDR4 芯片下跌幅度最为明显。

8 月下旬，8Gb DDR4 （1Gbx8）芯片的现货价格跌至 4 美元以下，一个月内下跌约 12%，8Gb DDR4 （512Mbx16）下跌约 7%，16Gb DDR4 （2Gbx8） 2666Mbps 下跌幅度较小，为 4-5%。另外 2Gb DDR3 芯片的现货价格也在一个月内下跌了 9-10%。

消息人士指出，尽管渠道分销商和零售商的需求总体放缓，但对服务器应用程序和其他 32GB 及以上存储空间的高端模块的需求仍然强劲，并继续超出供应。

总体来看，与第二季度的大幅上涨相比，第三季度 DRAM 合约价格的上涨幅度预计将不足 10%。从现货价格近期走势判断，第四季度合约价格可能会下行。

与 DRAM 相比，NAND 闪存现货价格的变化相对较小。SLC NAND 芯片价格呈下降趋势，而 3D TLC 芯片价格近一个月来几乎持平。上述人士预计，第四季度 DRAM 和 NAND 闪存合约价格或将下跌 0-5%，但由于芯片供应商不愿进一步降价，未来几季跌幅有限。