调查：安卓用户对换用 iPhone 13 的兴趣，低于去年同期的苹果 iPhone 12

IT之家 8 月 31 日消息 据外媒 MacRumors 报道，根据 SellCell 的一项新调查，安卓用户对 iPhone 13 机型的兴趣明显低于去年这个时候对 iPhone 12 机型的兴趣。

根据调查数据，有 18% 的安卓用户会考虑换用 iPhone 13，这比去年有所下滑，当时有 33.1% 的安卓用户愿意换成 iPhone 12。

调查显示，影响安卓用户换用 iPhone 13 的原因包括：

iPhone 13 手机将不会支持指纹识别功能；

iOS 的定制功能有限；

iOS 不支持侧载应用；

一般设计和硬件；

对儿童不安全内容进行扫描。

此外，苹果预计将推出 5.4 英寸的 iPhone 13 mini、6.1 英寸的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro、6.7 英寸的 iPhone 13 Pro Max。

在愿意换用 iPhone 13 系列的安卓用户中，iPhone 13 系列的受欢迎程度依次为：

39.8% 的人对 iPhone 13 Pro Max 最感兴趣，

36.1% 的人对 iPhone 13 Pro 最感兴趣，

19.5% 的人对 iPhone 13 最感兴趣，

4.6% 的人对 iPhone 13 mini 最感兴趣。

在被问到换用 iPhone 13 的原因时，51.4% 的人提到了更长时间的软件支持，23.8% 的人提到了苹果的生态系统，11.4% 的人提到了更好的隐私。

IT之家了解到，这项调查是在本月早些时候进行的，询问了美国 5000 多名 18 岁以上的安卓用户对苹果 iPhone 13 等产品的意见。