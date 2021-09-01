采用更大屏幕，消息称苹果 Apple Watch S7 生产遇阻：因设计太复杂

9 月 1 日消息，苹果因新款苹果手表成品生产过程存在问题而推迟了原定生产计划。

据报道，苹果对新款手表进行小规模试生产后，发现成品质量令人失望。接受采访的人士将生产计划推迟主要归因于新款苹果手表采用的血压传感器和防水功能等设计过于复杂。

苹果公司通常会在每年的 9 月份或 10 月份发布新款苹果手表和 iPhone，不过目前苹果还没有宣布今年发布活动何时进行。苹果没有公布过苹果手表的销售数据，但其在苹果可穿戴设备业务的份额最大。苹果可穿戴设备部门报告称，2020 年业务营收为 306.2 亿美元。

苹果每年都会面临各种制造工程方面的挑战。苹果在秋季新品发布前会增开大量生产线，确保发布的新产品供应充足。这样才能既满足产品发布后的巨大市场需求，同时又对产品发布计划保密。

报道并未明确苹果要推迟新款苹果手表的发布，但可能会影响苹果新品发布后的生产计划。

苹果产品原型生产系统相当严格。在新产品发布前的几个月里，苹果会不断生产大量未发布产品，来解决组装问题。在苹果设计出一款新产品后，公司工程师会飞往世界各地的代工厂，解决新品生产制造过程中的问题，确保能够在短时间内生产出数以百万计满足公司质量标准的设备。

过去，苹果也曾面临影响秋季新品发布的生产问题，不过公司通常不会就新产品的具体运营发表评论。

去年，苹果的两款 iPhone 12 于 10 月份发布，另外两款于 11 月份发布，都比苹果公司通常计划晚了几周时间。2017 年，苹果发布 iPhone X 几周内供不应求，此前有报道称这款手机的面部识别摄像头 Face ID 存在生产问题。

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