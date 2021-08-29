彭博社：苹果 Apple Watch S7 将带来新表盘以及更大的屏幕

IT之家 8 月 29 日消息 预计苹果将会在下个月推出新款 iPhone 以及 Apple Watch 等产品。

在最新一期的 Power On 中，彭博社 Gurman 透露，今年没必要去期待任何新的传感器，下一次重大的健康升级最早可能会在明年以体温传感器的形式出现：

新款 Apple Watch 即将推出，今年的亮点是新的设计。去年的升级主要集中在血氧传感器上，而今年的升级则是全新的外观设计，例如直屏设计，更强的处理器和稍大的屏幕，预计至少在明年之前不会有任何重大健康升级，届时可以期待一下体温传感器。

Gurman 证实 Apple Watch Series 7 将提供 41 毫米和 45 毫米两种尺寸，正如近日几位爆料者所暗示的那样。为了利用更大的显示屏，Apple 正在计划推出“多个新表盘”，包括新版本的 Infograph Modular 表盘。

今年的手表尺寸将从 40/44 毫米增加到 41/45 毫米。据称，苹果将带来多种新的外观设计，以充分利用更大的屏幕，包括更新的 Infograph Modular 表盘。

IT之家了解到，这将是继 2017 年 Apple Watch Series 4 之后苹果手表历史上第二次增大屏幕尺寸。

值得一提的是，新款 Apple Watch 表盘将是 S7 独有的设计，大概率不会通过 OTA 为旧款提供。

除了外观设计升级外，Apple Watch Series 7 预计还将带来更强的性能和续航，预计将与 iPhone 13 系列一起在 9 月 14 日发布。