三星 Galaxy S21 FE 用户手册曝光：超声波屏下指纹识别，没有充电器

IT之家 9 月 1 日消息 去年，三星首次在 Galaxy S20 系列上带来了俗称廉价版的 Galaxy S20 FE 机型，其配备了与顶级旗舰相同的核心配置，但售价却更低，因此受到了不少消费者的青睐。在三星 Galaxy S21 系列上市后，很多网友也开始期待全新的三星 Galaxy S21 FE 的到来，截至目前已得到非常详细的曝光。

现在，外媒 SamMobile 曝光了该机的用户手册，可以看到更多该机的详细信息。

首先，Galaxy S21 FE 将支持 IP68 防尘防水，配备超声波屏下指纹识别，拥有高刷屏，在外观设计上与之前的 S21 系列类似。

其次，三星 Galaxy S21 FE 配备后置三摄（从泄露的渲染图中可知）、杜比全景声、三星无线 DeX、Samsung Pay、无线充电和反向无线充电。不过，没有提到 micro SD 卡插槽，也没有耳机孔，更没有充电器。

IT之家了解到，根据此前曝光的消息，三星 Galaxy S21 FE 将配备一块 6.4 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率 1080 x 2400，支持 HDR10+，考虑到 S20 FE 搭载的是前旗舰处理器骁龙 865，因此 S21 FE 很有可能搭载的是骁龙 888 或者自家的 Eyxnos 2100。将前置 3200 万像素摄像头，后置 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 800 万像素长焦镜头，支持三倍变焦拍摄。此外，该机将内置 4500mAh 电池，并支持 25W 快充，发布日期可能会在 9 月 8 日。