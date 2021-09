英伟达 GeForce 471.96 WHQL 驱动发布：新增 24 款游戏的优化设置

IT之家 9 月 1 日消息 英伟达已推出 GeForce 471.96 WHQL 驱动,为 24 款游戏带来了 GeForce Experience 一键优化,并增加了 6 款 G-SYNC 兼容显示器。

GeForce Experience 的一键优化设置可为用户提供流畅、优化的游戏体验,支持 1000 多款游戏,本次驱动更新又增加了对 24 款游戏的支持:

《异形:火力小队》《Bless Unleashed》《Blood of Heroes》《汽车修理工模拟 2021》《Draw & Guess》《法拉第协议》《最终幻想》、《最终幻想 3》《Ghost Hunters Corp》《Golf With Your Friends》《永恒冒险》《Humankind(人类)》《国王的恩赐 2》《麦登橄榄球 22》《Mini Motorways》《脑航员 2》《雷神之锤重制版》《战国无双 5》《Supraland》《大逆转裁判合集》《行尸走肉:猛攻》《如龙 4 重制版》《如龙 5 重制版》