12306 网站适老化及无障碍改造相关功能今日正式上线运行

IT之家 9 月 1 日消息 据中国铁路公众号消息，9 月 1 日，铁路 12306 网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利，12306 手机 App 适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于 9 月上旬上线运行。

IT之家了解到，改造后，12306 网站支持读屏软件获取网页完整信息；提供无障碍辅助工具, 支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式。

在 12306 手机 App 方面，支持手机读屏功能获取屏幕完整信息；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式；推出标准版和爱心版两种界面模式 —— 爱心版交互更简单、操作更方便，同时具有大字体、大图标、高对比度等特点；标准版也增加了字体和对比度设置功能，用户可自行调整字体大小和对比度，可便捷切换标准版和爱心版。

据统计，目前在铁路 12306 网站注册的 65 岁以上用户有 2500 万人，实施适老化及无障碍功能改造，将有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，帮助他们更好地适应并融入智慧社会，进一步提升购票体验。

铁路 12306 科研团队认真对照国家关于适老化无障碍功能指引，结合广大旅客需求，制定了技术改造方案，进行了系统开发和安全测评，较好地实现了各项功能。