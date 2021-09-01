谷歌 Chrome 93 浏览器发布，包含大量优化改进

IT之家 9 月 1 日消息 据IT之家网友 @看产品发言 投稿，谷歌 Chrome 浏览器 93 版本今日正式发布，该版本是 Chrome 浏览器改变更新节奏前的最后一个版本，从 Chrome 94 开始，将缩短为四周一更。

首先，Chrome 93 取消了对传输层安全 (TLS) 中的 3DES 密码块链接 (CBC) 密码套件的支持。谷歌表示，过去的几十年里已经出现了更新更好的基于 AES 的替代品。3DES 也容易受到 Sweet32 攻击，尤其是在移动平台上速度极慢、耗电多。

此外，出于安全原因，谷歌将在端口 989 和 990 上阻止与 HTTP、HTTPS 和 FTP 服务器的连接。

桌面版 Chrome 93 还启动了对 WebOTP API 的支持，它允许开发人员检索通过短信以特定格式发送的一次性密码 (OTP) 并在 Android 和桌面版 Chrome 之间同步它们，前提是已签名到同一个谷歌帐户。

其他方面，Chrome 93 浏览器的剪贴板 API 支持了 SVG 图像，浏览器添加了播放速度控制。

对于开发人员，谷歌在 Chrome 93 中提供了大量改进，包括添加 CSS 属性以更改表单控件的颜色，“style”关键字再次添加到“contain”属性，添加对 CSS 模块脚本的支持，添加 AbortSignal.abort () 静态工厂方法。CSS flex box 和 flex items 将遵循 W3C 文档中提出的位置对齐关键字。

iOS 版 Chrome 93 主要有以下改进：

当用户在网站上点按并按住某个链接/图片时，系统会显示一个经过更新的上下文菜单。

如果用户已在设备上登录谷歌帐号，便能更轻松地登录 Chrome 和其他谷歌网络服务。

已登录的用户无需开启同步功能就能将付款方式保存到自己的谷歌帐号中，也能使用其中存储的付款方式。

提升了稳定性和性能。

IT之家了解到，下一个版本 Chrome 94 正在 Beta 通道测试，预计将于 9 月 21 日发布稳定版，也就是三周后。从 Chrome 94 开始，Chrome 浏览器大版本将变为四周一更。