红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 版 (0831) 发布：修复网卡、蓝牙无法加载的问题

IT之家 9 月 1 日消息 红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 版 (0831) 已于昨日发布。

IT之家获悉，较上一版本，红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 版（0831）主要更新如下：

修复部分机型网卡无法加载的问题；

修复部分机型蓝牙设备无法连接的问题；

修复部分机型桌面环境无法正常启动的问题；

更新固件版本增加硬件支持；

修复部分已知 bug。

更新方法：

1.已安装红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 前序版本的用户，可参考下列方法进行系统更新。

2.未安装红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 版的用户，需按下方提供的下载链接，访问红旗 Linux 官方社区下载版块，下载安装体验。

方式 1.软件商店自定义更新

点击桌面左下角“R”图标，点击“系统”-“软件商店”-“检查更新”，根据更新提示可自定义选取需要更新的软件包或更新全部升级的软件包。

方式 2.终端命令更新

更新网络源

sudo apt update -y

查看可更新软件

apt list --upgradable

可根据需求全部或选择性的手动安装相应更新包。

红旗 Linux 桌面操作系统 v11 alpha 版 (0831) 下载链接：

https://www.linuxsir.cn/?download.htm