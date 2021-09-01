苹果 App Store 在韩面临重要抉择：花钱摆平，还是一走了之

北京时间 9 月 1 日上午消息，据报道，韩国《电信商业法案》通过，禁止苹果公司等主要的应用商店运营商强制软件开发商使用其支付系统，即禁止了 App Store 支付限制。苹果如何继续落实以隐私为导向的应用控制理念？它是否会遵守这项法律？

虽然韩国决定禁止苹果和谷歌继续对其应用商店的支付渠道施加控制，但依然存在一些回旋余地。该国政府表示，将在具体执行期间制定细节和实际措施。

但这并不意味着雷声大雨点小。苹果和谷歌已经因为这项立法在韩国失去了独占性，而且，此事一旦在韩国取得突破，便有可能蔓延到全球各地 —— 除非这两家巨头采取某些措施。

拆分 App Store 的障碍始终存在，牵扯到商业、政治和技术等多方面的原因。然而，一旦韩国正式颁布这一法令，由此展现出来的政治意愿极有可能被其他国家跟进效仿。

这项法律实施之后，就将迫使苹果和谷歌证明，同时支持多个支付系统在技术上是完全可行的。目前，开发者虽然可以在 App Store 之外提供订阅服务，但不能在应用内将其他支付渠道告知用户。

韩国的决定是否违反国际贸易协议，目前仍然存在争议。如果真的违反，那么白宫对韩国此举作何反应，就显得尤为重要。

有一个问题可能会在国际上引发紧张局势：有人认为，这项新法律实际上是为了保护三星而采取的政治举措。如果你对韩国的情况不太了解，这里简单介绍一下：三星是韩国的骄傲，虽然它也与这个应用市场息息相关，但其主要身份是一家硬件供应商，因此不受这项法律的影响。

然而，不管美国的政治压力如何，苹果和谷歌肯定都在谋划应对措施。

接受未来

尽管 App Store 规模日渐壮大，但苹果的主要收入来源依然是硬件。虽然该公司正在加大服务业务比重，但无论如何，App Store 的收入损失都不会对其造成毁灭性打击。

所以苹果只能接受韩国的决定。它可以引入其他支付方式，承受在某些情况下失去 15% 或 30% 佣金的情况发生，因为至少有一些开发商会在所有地区都切换到自己的支付系统。

有的开发商依然会继续苹果的系统。还有的会选择切换，然后发现运行这样一个支付系统的成本太高，最终重新回到苹果的怀抱。

但是像 Epic Games 这样的大型企业，应该会运行自己的支付系统。他们还希望获得与以前相同的促销支持。而现在，App Store 就会变成了苹果的成本，而非收入来源。

新法律并不意味着必须出现替代性的应用商店，但确实意味着苹果不能自动从应用销售中抽取分成。因此，无论苹果如何看待潜在的收入损失，它都不会愿意承担更多的 App Store 运营成本。

苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）在与 Epic Games 对簿公堂时表示，拆分 App Store，会导致用户因为要使用多个支付渠道而遭遇困难。“这对便利性影响很大，”他说，“欺诈问题也会随之增多。”

无论这种情况是否会发生，库克此番言论都表明，苹果不会轻易放弃这笔收入。“我们不得不另想办法来收取佣金。”他说。

苹果应该不会因为应用不付费就对其进行下架处理。韩国已经考虑到这种情况，所以专门制定了一些条款来防止苹果或谷歌通过下架应用或无端拖延审批进度来实施报复。

如果苹果确实采取这样的报复措施，那就等于无视韩国法律。届时，苹果最多将面临其韩国收入 3% 的罚款。

商业成本

目前还不清楚苹果在韩国的收入是多少，也不清楚政府会在什么情况下处以最高罚款，或者会因为什么而降低罚款比例。

此外，具体的罚款时机也尚未可知。宽限期的问题也不明确，例如，现在还无法判断韩国是否会在确定对苹果罚款时，以之前 12 个月在该国取得的收入为计算基数。

假如苹果或谷歌一再违反法律，会发生什么情况？目前还不清楚韩国政府是否会采取组合罚款的方式。

即使韩国确实决定以苹果在该国赚取收入的 3% 作为基数，现在也无法判断具体金额是多少。韩国政府大概可以根据苹果的税务报告进行计算，但实际上，只有苹果自己才知道具体的收入来自哪里。

如果你知道自己在某地的收入，那就显然知道其中的 3% 究竟是多少，这样就能判断是否值得支付这笔罚款。

因此，苹果和谷歌有可能无视韩国的法律，无非就是每年按照规定的金额缴纳罚款而已。

即便是单纯从财务角度来看，如果仅仅按照在韩国的经营数据计算，这么或许都是值得的。如果再考虑到由此向美国等其他国家/地区传递出来的信号，这种做法或许就更加物超所值。

企业凌驾于法律之上绝不是好事，但这两家公司确实可以做到。

这将向其他国家/地区传递出一个重要信号：他们充其量只能提高罚款金额。

撤出韩国？

苹果和谷歌其实还有另外一个武器。他们可以直接停止在韩国或其他任何执行此类法律的地方开展业务。

苹果之所以在全球销售，不过是为了赚钱而已。如果在韩国赚不到钱，那就没有理由留在那里。

它并非没有动用过这个武器。2021 年 7 月，苹果的律师就曾经威胁称，如果英国法院下令收取“不可接受的”专利费用，该公司就会撤出英国市场。

英国的情况有些不太一样，因为英国脱欧使得在那里经营任何国际业务都变得更加困难和昂贵。韩国之前没有这种政治问题，但现在却出现了。

许多国家/地区都在进行反垄断调查或诉讼，这同样可能最终迫使苹果重新思考运营方式。例如，法国将于 2021 年 9 月 17 日审理一起关于 App Store 中滥用合同条款的案件。

在美国，总统也签署了一项行政命令，专门鼓励小企业进入由大型科技公司主导的市场，从而加强市场竞争。

此外，美国众议院司法委员会还公布了全面的反垄断立法，此举同样是针对苹果和谷歌等大型科技公司。

全球影响

我们认为，苹果之所以会与韩国努力抗争，除了是为了加强隐私保护外，还是为了通过这种姿态在其他地方保护自身利益。

苹果不可能退出美国，但如果其他国家/地区的政府认为他们会因此失去这家科技巨头，就有可能三思而行。如果他们认为会失去谷歌，同样也会有所顾忌，因为谷歌的服务对许多企业都非常重要。

毫无疑问，苹果退出某个市场肯定不是好事。但 Facebook 最近确实通过威胁在澳大利亚撤销某些服务而得偿所愿。

世界各地针对大型科技公司陆续出台的立法，实际上都是为了确保它们不会凌驾于法律之上。苹果无视政府请求的做法并不值得鼓励，但如果他们认为支付罚款或撤销业务在财务上更加可行，那理论上也是他们可能会作出的选择。