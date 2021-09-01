【IT之家评测室】讯飞智能办公本 T2 评测：听说读写商务范

近日，科大讯飞正式发布了全新的智能办公本 T2，售价 3999 元。所谓智能办公本，就是一种拥有超大水墨屏，支持手写语音智能识别的办公辅助设备。讯飞智能办公本 T2 不仅支持 OCR 手写识别，依托科大讯飞核心语音识别技术，讯飞智能办公本 T2 还带来了语音转写、方言转写、中英互译、分角色转写等等功能。

IT之家也拿到了这款产品，接下来我们就来体验一下它在商务环境下的实力。

第一部分：外观设计

既然是智能办公本，模拟纸 + 笔自然是非常符合人们的书写习惯。因此在产品形态上，科大讯飞智能办公本 T2 采用了常见的笔记本大旁边还挂了一支笔。合上皮套以后与一本纸质笔记本非常相似。

T2 整体采用了黑色设计，看起来更加沉稳和大气，背部采用磨砂抗爆玻璃背板，大大提升安全性。同时随机附赠了一个仿皮革保护套，仿皮革封面还有着密密麻麻的细纹，在保护屏幕的同时，也让产品本身多了一丝品质感。如果不告诉你这是一款平智能办公本，你看到 T2 的第一眼甚至会认为这是一款非常昂贵的纸质笔记本。

掀开封面之后，是一块 10 英寸的柔性高清电子墨水屏，由平面玻璃覆盖。这块屏幕分辨率为 1200*1600（200DPI），观感还是比较细腻的。由于表面精心调校过了摩擦力，可以最大程度的避免屏幕在光照下的反射，另一方面则是手写笔在屏幕上划动的时候触感和笔感都宛若真实纸张。

在IT之家的体验中，科大讯飞智能办公本 T2 的屏幕分辨率虽然并没有达到视网膜级别，但在观感上已经非常逼近传统纸质文字。由于重量大小手感和真实笔记本都很类似，所以拿在手里经常会忘记这是一台智能设备。

科大讯飞智能办公本 T2 的屏占比不算高，但这种较宽边框的设计可以让用户在手持时避免误触。由于重量也仅仅只有 410g，厚度仅为 6mm，对于一款 10 寸的平板产品来说，T2 可谓是“轻量级”的了，得益于轻薄的机身，T2 在长时间单手握持时也不会造成手腕的酸疼，特别适合那些长时间参加会议、洽谈及日常办公中用于书写、记录的人群。

机身所有的接口和孔洞都位于机身顶部，T2 顶部集成了双麦阵列 + 扬声器，4G SIM 卡槽、Type-C 接口和电源键。

手写笔方面，T2 搭载了讯飞专门定制的 Wacom 无源电磁笔触控，支持 4096 级压感，顶部还可以作为橡皮使用。

由于系统功能不多，因此 T2 搭载了一个四核 1.5GHz 的 CPU，具体型号尚不清楚，内置 64GB 存储和 128GB SD 卡扩展。电池方面，T2 内置了 3200mAh 电池，由于处理器和水墨屏功耗低，仅仅是离线书写阅读的话续航可以非常久。

第二部分：体验

科大讯飞智能办公本 T2 本质上采用了一个高度定制化的安卓系统。但在系统层面，T2 提供的功能却非常专一，顶端提供了“笔记”、“邮件”、“阅读”三大栏目。首先是“笔记”栏，在这里，你可以通过手写笔快速的记录文字，当然也支持语音转写。

科大讯飞的语音识别技术肯定是很先进的，基于讯飞强大的语音识别技术，目前 T2 支持普通话、12 种方言，同时支持纯英文转写，并兼具翻译功能，中英文互译，翻译结果实时呈现在屏幕上。像笔者这样普通话还不错的人来说，语音转写准确率高达 98%，同时由于支持教育、金融、法律、医疗、科技、体育、运营商七大领域的专有名词，对笔者这样的 IT 小编更为友好了。T2 的语音转文字是在云端进行，因此有短暂的转写时间等待。

为了试探它语音识别的极限，笔者这里来一波超高难度的挑战。我们播放一段理塘丁真在联合国的演讲《我和动物朋友的故事》，看看他的语言能否顺利识别。可以看出，虽然丁真先生的普通话还在学习中，但除了村庄地名之类的专有名词以外，其它部分还是识别的比较准确的。

T2 提供了智能笔记功能，当你进行语音转写结束后，选择相应的文字，对应的录音就会高亮显示，以更精准地找到每一句话所在的位置。T2 还支持语音检索笔记，说出笔记时间或关键词就能找到相应的笔记。

在一些办公室会议场景下，并不是一个人主持，往往会有多人同时发言，就算语音转文字了，在后期也会给我们带来麻烦。而 T2 提供了分角色转写功能，通过声纹识别区分说话人角色。后期我们可以自定义说话人角色名称，相当实用。

除了可以通过语音记录，我们还可以用自带的 Wacom 手写笔记录，实测延迟是非常低的，记录效率非常高。基于 OCR 手写识别功能，甚至还可以将手写笔迹快速转为可编辑文本，同时导出为 Word、PDF 格式，其识别准确率非常之高，笔者这样很潦草的字都能精准的识别出来。

在“邮件”板块里，可以绑定多个邮箱，进行日常的收发操作，既可以收发标准的文字图片之类的，亦可以把我们的亲笔手写发给别人，很有仪式感。

在文字记录和收发邮件之外，得益于水墨屏，T2 本身还是一款出色的阅读器，在「阅读」版块里，T2 提供了书架、书城、文档、新闻、网文、AI 朗读等功能。在应用商店提供了微信读书、Kindle 阅读等常用阅读 App，支持绑定网盘导入多种格式电子书（pdf、epub、txt、mobi），完全可以替代电子阅读器了。

T2 的系统深度适配了 WPS，这个 WPS 和安卓手机上的那个版本完全一致。支持编辑、阅读、手写批注常见办公文档（word、ppt、excel、pdf 等），在外面也可以及时处理办公文件了。

在一些细节体验上，T2 还支持华为分享、无线打印、无线投屏、Miracast 投屏等等功能。T2 记录的音频和文字可以通过读写客 App 在线同步，方便地分享给 QQ 微信钉钉好友，大大提高了商务人群地生产力。

总结

总的来说，科大讯飞智能办公本 T2 是一款为特定商务人群打造的办公辅助产品。它拥有着纸质书版的质感，墨水屏显示效果不错，电磁笔书写手感也流畅舒适。同时由科大讯飞语音转写、手写识别等技术的加持下，它还有了不俗的生产力属性。

不过 T2 依然有着一些不足点，比如屏幕不支持背光调节，这意味着在一些光线不足的环境下，需要打开灯才能使用，除此之外，科大讯飞智能办公本 T2 的确是一款不错的办公辅助产品，如果你的工作需要大量的会议和速记的话，术业有专攻的科大讯飞智能办公本 T2 会是你不错的选择。

据悉，讯飞智能办公本 T2 已于 9 月 1 号在科大讯飞天猫、京东官方旗舰店正式开启预售，售价为 3999 元，付定金可立减 100 元，更有机会抢限量半价、千元好礼。