小米 11T/11T Pro 系列官方渲染图曝光：120Hz 居中打孔直屏 + 后置 108MP 矩阵三摄

IT之家 9 月 1 日消息 小米 11T 系列预计将在 9 月 15 日发布，现在知名爆料人士 Ishan Agarwal 放出了小米 11T 系列的渲染图，这些渲染图出现在一家欧洲零售商的网站上。

这些渲染图属于小米 11T 和 11T Pro，图片显示这两款手机的外观完全一样，并将有相同的颜色版本。从渲染图中，可以看到相机模块的设计比小米 11 和小米 11X 手机略有不同。与此同时，网站上还出现了小米 11 Lite 5G 的白色版本。

小米 11T 和 11T 的渲染图显示，新机在设计上将更接近小米 11X 系列，而不是小米 11 机型。这反映在显示屏的打孔位置以及相机模块的设计。这个方形的模块有两个大的传感器和一个较小的传感器，带有 LED 闪光灯，这两款手机都显示有 10800 万像素的传感器。在背面，还可以看到左下方的小米 5G 品牌标志，音量键和电源键都在右边。

上周英国零售商的一份清单显示，该手机将有陨石灰、天蓝色和月光白三种颜色，在上面的图片中也可以看到。

IT之家了解的，上周的爆料还声称，小米 11T 和 11T Pro 将有 8GB+128GB 和 8GB+256GB 的存储版本。前者据说有一个 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，搭载联发科处理器，背面三个后置摄像头。后者将拥有 120Hz 的 OLED 面板，骁龙 888 芯片，5000mAh 电池，以及 120W 充电。

▲ 小米 11 Lite 5G 的白色版本

小米 11 Lite 5G 方面，该机已经提供乙烯黑、托斯卡纳珊瑚和爵士蓝三种颜色，根据 Agarwal 看到的渲染图，该机可能还会有新的白色配色。