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299 元，小米米家电磁炉 2 开售：双环火力加热，智能 NFC

2021/9/1 13:28:13 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 1 日消息 小米在 2017 年推出了初代米家电磁炉，今日，小米推出了米家电磁炉 2，价格同样是 299 元，已上架开售。

米家电磁炉 2 采用圆形设计，配备双环火力加热，支持 99 挡火力调温，最高 2100W，可低温持续加热，并配备多功能 OLED 屏、智能 NFC

按照官方的介绍，可以将配备 NFC 的手机贴到电磁炉侧壁上，就可以查看电磁炉专属食谱。其余方面与前代的差别不大。

IT之家了解到，米家电磁炉 2 尝鲜价 299 元，目前已正式开售。

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