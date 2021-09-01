工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台正式上线运行

IT之家 9 月 1 日消息 据工信部官网消息，为落实《网络产品安全漏洞管理规定》有关要求，工业和信息化部网络安全管理局组织建设的工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（以下简称“平台”）（https://www.nvdb.org.cn）于 2021 年 9 月 1 日正式上线运行。

根据《网络产品安全漏洞管理规定》，网络产品提供者应当及时向平台报送相关漏洞信息，鼓励漏洞收集平台和其他发现漏洞的组织或个人向平台报送漏洞信息。平台包括通用网络产品安全漏洞专业库（https://www.cnvdb.org.cn）、工业控制产品安全漏洞专业库（https://www.cics-vd.org.cn）、移动互联网 App 产品安全漏洞专业库（https://cappvd. cstc.org.cn）、车联网产品安全漏洞专业库（https://cavd.org.cn）等，支持开展网络产品安全漏洞技术评估，督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。

IT之家了解到，该平台由中国信息通信研究院会同国家工业信息安全发展研究中心、中国软件评测中心、中国汽车技术研究中心等国家网络安全专业机构共同建设。