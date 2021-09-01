微博推出《娱乐自媒体号违规行为界定及处罚措施（试行）》，包含七大违规类型

IT之家 9 月 1 日消息 新浪微博宣布，为落实中央网信办《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》相关要求，建立健全“饭圈”乱象长效治理机制，规范娱乐自媒体号行为，从严处置违法违规账号。微博平台依照《通知》要求和相关法律法规，在《微博社区公约》相关规定的基础上，推出《娱乐自媒体号违规行为界定及处罚措施（试行）》。

IT之家了解到，娱乐自媒体号违规类型共有七大类：

1、拉踩引战、宣扬抵制 ：文案故意夸一踩一、恶意配图，意图引战；恶意煽动群体情绪，号召对立抵制，引导群体矛盾，滋生事端。

2、不实爆料，造谣传谣 ：爆料、搬运、传播无事实根据的“内部消息”，添油加醋、断章取义，刻意曲解等。

3、搬运饭圈负面信息 ：为吸引眼球，搬运粉丝之间的骂战，配图互相攻击的截图，造成恶劣影响。

4、恶意曲解，人身攻击 ：以主观臆测恶意解读、带有个人目的的攻击批判正常作品与个人。

5、集体发黑稿黑评 ：出于商业目的，同一 MCN 机构下的自营类账号，同时段发布大量诋毁作品或个人的黑稿内容。

6、引导非理性消费、打投 ：发布引导、刺激粉丝群体消费、氪金、打投等非理性应援的信息。

7、违规刷量控评：引导网民去刷量控评，寻衅滋事，扰乱传播秩序，到政务、媒体账号下控评的从严从重处罚。

界定违规后，自媒体号将被最低禁言 7 天、中止广告收益 30 天、禁搜索场景 1 个月。

新浪微博表示，始终坚持履行社会责任和主体责任，加大“饭圈”综合治理力度，净化网络风气。接下来，站方将定期发布相关处置公告。欢迎广大用户通过前台“恶意营销”分类等方式，提供相关线索，并对平台进行监督。