美国对电脑手机等产品启动调查：三星、LG、戴尔、联想、摩托罗拉列名被告

IT之家 9 月 1 日消息 美国国际贸易委员会（ITC）昨日进行了一项投票，决定对特定笔记本电脑、台式机、服务器、移动电话、平板电脑及其组件启动 337 调查。

IT之家了解到，此次调查中包括美国亚马逊、美国戴尔科技集团、美国易安信公司、联想集团、联想（美国）公司、美国摩托罗拉、韩国 LG 电子、LG 电子美国公司、韩国三星电子、三星电子美国公司等公司为列名被告。

科普：337 调查是美国国际贸易委员会依据美国《1930 年关税法》第 337 节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。

据悉，此次调查主要由爱尔兰 Sonrai Memory 发起申请，声称这些公司正在制造或销售在海外制造的笔记本电脑、台式机和手机，这些笔记本电脑、台式机和手机侵犯了其三项专利。

Sonrai Memory 主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 7,159,766、7,325,733、8,193,792），故请求 ITC 发布有限排除令、禁止令。

值得一提的是，Sonrai 不生产任何产品。

美国国际贸易委员会将于立案后 45 天内确定完成调查的日期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在 337 案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第 60 日起具有终局效力，除非在 60 天内因政策原因被美国贸易代表拒绝。