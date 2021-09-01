十铨预热新款水冷固态硬盘、DDR5 内存条，9 月 23 日发布

IT之家 9 月 1 日消息 十铨（TeamGrou）今日发布一系列预热海报以及视频，宣布将于 9 月 28 日晚 10 点举办线上发布会，发布多款固态硬盘、DDR5 内存产品。新产品的型号包括 CARDEA LIQUID II SSD、CARDEA A440 PRO SSD 以及 VULCAN、DELTA RGB 两款 DDR5 内存。

在这其中，CARDEA LIQUID II 固态硬盘采用一体式水冷散热的形式，硬盘规格为 M.2 2280，顶部搭载体积巨大的散热组件预计，包含水冷头、水泵。这款一体式水冷的散热器规格预计为 120mm，图中还可以看到散热器的电源接口。

第二款产品为标准尺寸的 M.2 NVMe 固态硬盘，搭载大体积散热片，预计采用 PCIe 4.0 通道。

IT之家了解到，十铨科技此前已经发布过 DELTA RGB DDR5 内存，产品具备 RGB 灯光，表面覆盖有散热片。另一款名为 VULCAN 的内存条此前没有曝光，预计规格类似，但是散热片没有搭载灯光。

十铨科技表示，本次发布会的主题是：散热、大容量和最新技术可超频的 DDR5 内存，将专注于为用户的电脑提供更高的性能，以及为用户提供出色的游戏解决方案。