中国铁路 12306 ：学生票核验资质通过后，补票钱可退还

IT之家 9 月 1 日消息 延迟开学，还能买学生票吗？一年可以享受几次学生票？怎么核验身份信息？初中生可以买学生票吗？没核验资质在火车上进行补票后，补票的钱能退吗？今天中国铁路官方带来了相关解答。

购票篇

Q 小学生、初中生可以买学生票吗？

◆在国家教育主管部门批准有学历教育资格的普通大、专院校（含民办大学、军事院校），中等专业学校、技工学校和中、小学就读，没有工资收入的学生、研究生。

◆家庭居住地（父亲或母亲之中任何一方居住地）和学校所在地不在同一城市。

◆大中专学生凭附有加盖院校公章的减价优待凭证、学生火车票优惠卡和经学校注册的学生证，新生凭学校录取通知书，毕业生凭学校书面证明；小学生凭学校书面证明。

◆在优惠乘车区间之内，且优惠乘车区间限于家庭至院校（实习地点）之间。

IT之家提醒：中小学生想买学生票，也要符合规定。

Q 哪些情况不能发售学生票？

◆学校所在地有学生父或母其中一方时；

◆学生因休学、复学、转学、退学时；

◆学生往返于学校与实习地点时；

◆学生证未按时办理学校注册的；

◆学生证优惠乘车区间更改但未加盖学校公章的；

◆没有“学生火车票优惠卡”、“学生火车票优惠卡”不能识别或者与学生证记载不一致的。

Q 凭高考准考证或高中毕业证可以购买学生票吗？

不可以哦！但可以凭录取通知书和身份证在铁路 12306 网站或售票窗口购买。

Q 可以享受几次乘车优惠呢？

每学年乘车次数限于四次单程。当年未使用的次数，不能留至下年使用。

Q 学生票优惠规则是怎么样的？

普通旅客列车坐席部分享受半价优惠，动车组二等座享受公布票价的 7.5 折优惠。

公布票价如何查询？进入铁路 12306 App 首页→更多推荐→查票价。输入票价查询的出发地、到达地和出发时间，勾选公布票价后，点击查询即可。

Q 搬家了，学生证区间可以改么？

学生父母迁居时，经学校确认后，可以修改乘车区间，并在修改处加盖公章，同时修改学生火车票优惠卡的相关信息。

Q 我可以购买联程学生票吗？扣除几次优惠次数？

学生可分段购买联程车票，联程路径可自行选择，但联程路径里程不能超过优惠区间合理范围，联程车票只扣减一次优惠次数，但是需要注意购买区段接续性，否则会导致多扣优惠次数。另外，联程车票做变更业务（退、签）时也需保证联程接续关系。

举个例子：正确购买联程车票的顺序应该是 A 到 B，B 到 C，C 到 D。如果你先买了 B 到 C，再买 A 到 B，就会导致多扣优惠次数。

乘车篇

需要取票吗？怎么核验学生资质？如何进站？

Q 购买学生票后，每次乘车前都要核验学生资质吗？

符合购买学生票条件的旅客，应到车站指定售票窗口或自动售/取票机办理一次本人居民身份证件与学生优惠卡的核验手续（学生票需每学年乘车前办理一次），通过核验手续的旅客购票后可凭居民身份证件自助办理实名制验证和进出站检票，核验手续应当在乘车前办理。

已采集优惠资质后购买的学生优惠票，可凭购票证件自助办理实名制验证和进出站检票手续，无需先取报销凭证。

核验手续应当在乘车前办理。注意：学生旅客在进出站及乘车时，需要随身携带购票身份证件、学生证以及火车票学生优惠卡，积极配合铁路工作人员查验。未办理或未通过核验的，将不予进站乘车。

Q 忘记核验，在车上无法判别是否具备优惠资质，按要求进行了补票，下车后可以把补的票退掉吗？

可以！列车上无法判别学生旅客是否具备优惠（待）资质时，应办理补收票价差额手续，并开具电子客运记录（特殊情况可开具纸质客运记录）。学生旅客到站后可凭车补车票、减价优惠（待）证件和购票时所用有效身份证原件（列车如开具纸质客运记录，还应携带纸质客运记录），30 天内到全国任意车站退票窗口办理资质核验和退票手续。

车站核实学生所购减价优惠（待）票符合有关规定后，为其办理车补核验退票，扣减学生优惠次数；办理学生旅客车补车票退票时，不收取退票手续费，不退列车补票手续费。

Q 乘车时发现身份证过期了怎么办？

身份证过期可以在火车站自助制证机或者人工窗口办理“临时乘坐火车身份证明”，凭该证明可以进出站。注意：居住证、驾驶证和社保卡不能作为乘车凭证。

退改签篇

Q 学生票退票后，优惠次数是否返还？

学生票退票后，将返还优惠次数，但购买联程学生票的，如仅退部分接续车票，不返还优惠次数。

Q 退票手续费怎么计算？

开车前 8 天（含）以上退票的，不收取退票费；票面乘车站开车时间前 48 小时以上，不足 8 天的按票价 5% 计；24 小时以上、不足 48 小时的按票价 10% 计；不足 24 小时的按票价 20% 计。

Q 如何查询自己乘车区间和剩余优惠次数？

学生优惠资质采集成功后，可登录铁路 12306 网站或手机客户端，使用学生优惠资质查询功能查看优惠区间及优惠剩余次数。

在 12306 App 上购买学生票时，这个信息一定要注意，在乘车前记得去核验！

最后，中国铁路再次提醒：