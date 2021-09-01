腾讯游戏宣布给未成年人捐教室和运动场：堵疏结合，科教体育两面发展

IT之家 9 月 1 日消息 国家新闻出版署近日下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，出手解决未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，随后各大厂商纷纷表态，腾讯也做出了相应调整。

腾讯游戏今日宣布推出成长守护“智体双百”公益计划，将为城乡孩子提供 100 间“未来教室”和 100 个“快乐运动场”。

据悉，此次捐赠不仅将匹配硬件措施，还会为孩子们同步配备课程、师资培训、体育比赛等系列软件服务，给城乡学校提供科教和体育两方面的支持。

官方表示，他们此举将会给城乡学校提供科教和体育两方面的支持，助力青少年德智体美劳全面发展。腾讯还强调“保护未成年人，堵疏结合”。

IT之家曾报道，腾讯披露的数据显示，2021 年 7 月平均每天有 825 万个账号在登录环节、4.9 万个账号在支付环节触发了人脸识别验，其中因拒绝或未通过验证，登录环节有 92.4% 的账号被纳入防沉迷监管，支付环节有 85.3% 的账号被拦截了充值行为。

今年 8 月，腾讯游戏进一步升级了游戏内的管控措施，将限制疑似未成年人熬夜游戏的“零点巡航”升级为“全天巡航”，可疑账号全部重新认证，同时推出了禁止 12 岁及以下未成年人进行充值的管控举措。