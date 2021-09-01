荣耀 Magic3 至臻版手机已支持微信 3D 人脸支付，「重启」组合键更改

IT之家 9 月 1 日消息 荣耀 Magic3 至臻版手机近期迎来了 Magic UI 5.0.0.122 版本更新，版本号为 C00E122R4P7，大小为 510MB。

本次更新增加相机全屏拍照比例功能，优化相机的拍照效果，增强了稳定性和续航，推荐进行更新。另外新增微信 3D 人脸支付功能。

用户现在可以打开微信进入「支付」，然后进入设置界面，进行相关设置，开启人脸支付。

【相机】

新增“全屏拍照比例 "和“文档矫正" 功能；

优化部分场景相机效果，提升拍照体验。

【续航】

优化功耗，提升续航能力。

【音频】

优化部分场景音频播放效果，提升音效体验。

【安全】

新增微信 3D 人脸支付功能。

【系统】

更新手机重启方式为“音量下键 + 电源键”组合键；

优化系统稳定性。

荣耀 Magic3 至臻版于 8 月 12 日发布，搭载骁龙 888 Plus 处理器，配备 12GB 内存与 512GB 机身存储，售价 7999 元。

设计方面，荣耀 Magic3 至臻版配备超曲纳米微晶玻璃面板，采用六边形镜头设计，搭配微晶陶瓷与镭雕拉丝工艺，拥有陶瓷白与陶瓷黑配色。

IT之家了解到，荣耀 Magic3 至臻版搭载骁龙 888 Plus 处理器，采用 6.67 英寸 120Hz OLED 屏，内置 4600mAh 电池，支持 66W 有线和 50W 无线快充，以及 IP68 防尘防水。

相机方面，荣耀 Magic3 至臻版配备四摄组合，包括 5000 万像素超大底主摄、6400 万黑白摄像头、6400 万潜望式长焦摄像头以及 6400 万广角微距镜头。

影像方面，荣耀 Magic3 至臻版搭载自研 HONOR Image Engine 图像引擎，可异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力。