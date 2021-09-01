腾讯扩大海外投资：上半年交易量涨 7 倍，欧洲游戏成重点

北京时间 9 月 1 日消息，在国内监管审查压力增大之际，腾讯今年已经把对海外创业公司的投资数量提高了 7 倍以上，加快全球扩张。

金融信息提供商路孚特的数据显示，腾讯已经在欧洲达成了创纪录的 16 笔投资交易，使得今年上半年的国际投资总量达到 34 笔。相比之下，上年同期只有 4 笔海外交易，2019 年同期为 3 笔。

腾讯在欧洲的大部分投资交易集中在游戏领域。腾讯旗下瑞士游戏网站 Miniclip 英国部门在 1 月份收购了荷兰游戏开发商 Gamebasics。Miniclip 还在 2 月份以未披露的价格收购了罗马尼亚游戏公司 Green Horse Games 多数股份。

腾讯海外投资交易数量

在上半年扩大国际业务的同时，腾讯还参与了许多创业公司的多轮融资，这些公司横跨新加坡、印度、日本、韩国以及澳大利亚。

“腾讯的国际游戏收入增速比其国内收入更快，现在贡献了 25% 的网络游戏收入。我认为未来我们很可能会在这一领域看到腾讯的更大投资。”研究公司 Propitious Research 分析师维姆莱・马伦 (Wium Malan) 表示。

腾讯在英国、德国、荷兰以及罗马尼亚等国家开展的多笔欧洲交易都是通过子公司完成的。分析师称，这么做可能是为了避开公众审查。腾讯常常选择由当地企业家或者高管来领导他们投资的海外业务，该公司已经拥有了热门游戏《部落冲突》开发商 Supercell。

“腾讯以一种’悄悄’的方式进行投资，意味着不需要对他们的投资组合公司进行更名，往往能够让这些公司继续发挥在第一时间吸引腾讯的长处。”艾哈迈德称。

国内监管收紧

本周初，国家新闻出版署发布通知，要求游戏公司将未成年人的网络游戏市场限制在每周 3 小时。

Niko Partners 的数据显示，截至 8 月 20 日，在腾讯实施的 77 笔游戏投资或收购交易中，56 笔针对的是中国公司。

腾讯拒绝就海外投资置评。