小鹏汽车：8 月总交付 7214 台，连续 2 个月交付量超 7000

IT之家 9 月 1 日消息 小鹏汽车公布数据显示，8 月总交付 7,214 台，连续 2 个月交付量超 7000。小鹏 P7 8 月交付 6,165 台，连续 4 个月创历史新高。今年 1-8 月累计交付 45,992 台，同比大增 334%。

小鹏汽车还称，8 月完成了 G3 到 G3i 的生产切换，从下月起，备受期待的改款车型 G3i 即将进入规模交付阶段，小鹏 P5 则会在 9 月 15 日正式上市并公布具体价格，10 月起正式对外交付。

IT之家了解到，与此同时，为满足日益增长的市场需求，小鹏汽车的肇庆工厂已经于 8 月开始每天安排两个生产班次。肇庆工厂二期扩建项目已经启动，在明年上半年内，肇庆工厂设计产能将提高到每年超过 20 万辆；广州工厂建设进展顺利，预计明年三季度可以正式开始量产。

小鹏汽车也同步在加速建设销售服务和充电网络，截至 6 月底，有 200 家销售门店和 231 座品牌超充站。到今年年底，将会有超过 350 家销售门店和 500 座品牌超充站。

小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏在二季度业绩会上预测到，“智能汽车拐点已经来临。随着产能的不断释放，我们在四季度的交付量会不断提高，并期望突破 1.5 万辆的月度峰值。”