比亚迪汉 DM 试驾：“双限”城市之外，燃油车市场更大有可为

8 月 23 日，“纵擎驰骋 悦享无界”比亚迪汉 DM 探境之旅首站活动在杭州启程，IT之家受邀也参加了此次试驾活动，此次试驾的车型为比亚迪汉 DM，作为比亚迪王朝家族新一代旗舰产品，比亚迪汉一经发布便备受业界和消费者的关注。

根据官方给出的数据，自去年 7 月正式上市以来，截止到今年 7 月份，比亚迪汉累计销量达到了 101309 辆，对于一辆 25 万级别的中国品牌中大型轿车来说，这个成绩已经非常出色，要知道，在 25 万元这个档位，既有奔驰宝马奥迪的走量车型，也有诸如雅阁、凯美瑞、帕萨特这些常年霸榜中级车市场的标杆性产品。所以，毫不夸张的说，比亚迪汉是中国汽车品牌在轿车市场的一个历史性突破，犹如当年华为凭一台 Mate9 手机稳站中国智能手机高端市场。

比亚迪汉分为汉 EV 和 DM 两个版本，汉 EV 是纯电车型，而汉 DM，也就是本文的主角。

汉 DM 共分为两个版本，其中四驱性能版豪华型补贴后售价 219800 元，四驱性能版尊贵型售价 239800 元，在 25 万元档位内，比亚迪汉 DM 也是唯一一款全系四驱的插电混动豪华型轿车。

汉 DM 的销量成绩同样不俗，上市一年来累积销量达到 27950 辆，几乎占据了整个汉销量的三分之一，同时也位居中国品牌中大型插电混动轿车市场 Top1。不仅仅是在“双限”城市，在更广大的燃油车市场，汉 DM 凭借着出色的动力表现和燃油经济性，同样赢得了更多消费者的青睐。

值得一提的是，自汉上市以来，比亚迪官方共为汉提供了多达 15 次的 OTA 升级服务，就在试驾前的一个月，比亚迪汉再度进行了 OTA 升级，迎来了电池保电、SOC 设置以及华为 HiCar 交互系统等功能。

笔者试驾的，也是刚升级完系统、售价 23.98 万的汉 DM 顶配车型。

静态部分：

先从外观开始说起。比亚迪汉最抓眼的设计，便是这个极具标示性的王朝家族龙脸设计了，由国际设计大师沃尔夫冈・艾格亲自操刀设计 Dragon Face 时刻演绎着东方美学，真的是令人过目难忘。

汉 DM 前脸和汉 EV 还有些许的不同，前者采用了非常夸张的前格栅（EV 的前格栅是全封闭的），也就是我们俗称的“大嘴”，点阵式格栅如同此起彼伏的龙鳞，非常大气。

在前格栅之上，还有贯穿的银色镀条，中间印有“汉”的 Logo，LED 大灯也采用了全新的设计，狭长且凶狠，车灯有龙晶觉醒动态点亮效果，极具仪式感。

细节设计上，汉 DM 采用了隐藏式门，可以进一步降低风阻，凸显豪华科技感。在侧面，前翼子板处还有一条往后延伸的线条，线条凌厉，让汉 DM 的侧身看起来更有层次感，也带来了一种向前冲击的运动感。

汉 DM 尾部采用了贯穿式尾灯，尾灯内部有几道 L 形状的灯带，点亮之后如同龙爪，极具辨识度。

尾部下方，除了比亚迪 DM 和汉的标识外，比亚迪还简单粗暴的将 4.7s 的百公里加速成绩印在了尾部，和部分车企那些看起来高大上却又莫名其妙的英文数字标识相比，比亚迪这样做可以说非常“耿直”了。

车身尺寸方面，汉 DM 长宽高分别为 4960*1910*1495mm，2920mm 的轴距，尺寸介于 B 级车和 C 级之间。

轮毂方面，汉 DM 采用了 19 英寸多辐轮圈，规格为 245/45 R19，型号为马牌 MaxContact MC6 系列，这也是为消费者打造的高性能运动型轮胎。

内饰部分，依旧是比亚迪标准的家族史设计语言，毕竟是奔驰前任内饰总监米歇尔・帕加内蒂打造，像方向盘、中控下方的储物格都带点“奔驰味”，整体豪华氛围感十足，就观感而言，比亚迪 DM 的内饰设计丝毫不逊色 40 万 + 的豪华车。

汉 DM 采用了 12.3 英寸的全液晶仪表盘，中控屏为 15.6 英寸。值得一提的是，汉 DM 中控屏的边框非常窄，屏占比很高，不过，也正因为大屏，日常使用中指纹难以避免了，特别是使用了一段时间之后，大屏成了指纹收集器，向笔者这样的“处女座”，车里常备擦拭布是不可少的了。

汉 DM 内饰采用了大面积的软性包裹，甚至可以说，手能碰触到的地方，几乎都会给让你一种非常高端的质感，比如 Nappa 头层小牛皮座椅、欧洲顶级白栓木材质的仪表盘和饰板、真铝材质的扬声器罩饰和迎宾踏板等提升了内饰在视觉和触觉上的豪华感。

空间方面，2920mm 的轴距无需担心，座椅的柔软和包裹性也不错，但坐垫的长度还是偏短一些，笔者 177cm 的身高，大腿支撑性还是差点意思，以至于笔者刚上车的时候，总是在调节座椅来找一个更适合的驾驶坐姿。

汉 DM 全系标配了 11 气囊，主动安全方面，汉 DM 搭载了 DiPilot 智能驾驶辅助系统，标配 ACC 全速自适应巡航、AEB 自动紧急制动系统、车道偏离辅助系统、车道保持系统、交通标志智能识别系统等等。

此外，诸如中控 15 寸旋转大屏、头部膝部气囊、LED 大灯、360° 全景影像、液晶仪表、电动座椅、品牌音响（8 喇叭）、前门双层夹胶玻璃、全景天窗等配置也都是标配，尊贵版多了副驾驶座椅通风加热、驾驶座椅记忆，喇叭从 8 个升级到 11 个，车内是多色氛围灯，内后视镜自动防炫目等，对于大部分消费者来说四驱性能版豪华型（21.98 万）已经完全够用。

动态部分：

因驾驶时间有限，在这里笔者更多的是谈一下主观感受，如有不足请多多包涵。

去年 6 月份，比亚迪发布了插电式混动技术 DM-p 和 DM-i 双平台战略，其中 DM-i 偏经济性，而 DM-p 则偏动力向，DM-p 技术是由 DM 3.0 优化升级而来，其中的字母 p 为 powerful 代表力量、强劲，汉 DM 也首款搭载 DM-p 技术的量产车型。

动力方面，汉 DM 搭载了 2.0T 四缸黄金动力全铝发动机与高电压、高转速、高效率的 P0 电机、驱动电机，其中 2.0T 发动机最大功率可达 141KW，峰值扭矩可达 320N・m，用于前轮驱动；后置电机最大功率可达 180KW，峰值扭矩可达 330N・m，用于后轮驱动，通过与发动机匹配，通过六速湿式双离合变速器，汉 DM 可迸发出 321kW 的额定功率和 650N・m 的最大扭矩。

此外，P0 电机最大功率 25kW，相当于一台微型电动车驱动电机的功率，它可以快速配合发动机和驱动电机发挥出更大功率，超车更轻松。汉 DM 搭载了 15.2kWh 三元锂电池，可以提供 81km 纯电续航，以及 800km + 的综合续航，NEDC 综合油耗仅为 1.4L/100km，缺电油耗为 5.9L/100km。

汉 DM 的动力系统提供了纯电、并联、串联、高速、能量回收五大动力模式。

在纯电模式下，汉 DM 可以提供 81km 的续航，足够应对市区上下班通勤了。

并联模式，则是发动机和电机共同驱动车辆，在超车、高速行驶时，可提供强劲动力。

串联模式下，车辆由电机驱动，同时发动机为电池供电，相当于增程式，此时车辆的电量保持能力增强。

高速模式，则是由发动机驱动，同时发动机也负责发电，适合高速路匀速行驶，实现高性能和低能耗的兼得。

能量回收模式在车辆滑行、减速时发挥作用，将车辆的动能转化为电能。

在驾驶过程中，这五种模式可以自动切换。在系统中，汉 DM 也提供了 EV、HEV、ECO、SPORT 等模式，可以手动选择。

在驾驶汉 DM 的过程中，几乎很难感受到汉 DM 不同动力模式的切换，基本全程无感，非常平顺。在笔者的潜意识里，当发动机、电机切换模式时，或者是涡轮介入、换挡时，至少会有那种动力衔接导致的顿挫感，但当笔者驾驶汉 DM 的时候，基本感受不到这种顿挫感，在大多数情况下，根本不知道现在是电机还是汽油机驱动，甚至会让你忘了 6 速双离合的存在，这显然是高功率 BSG 电机（P0 电机）的功劳。

汉 DM 的加速也非常线性，在百公里加速测试中，从起步到高速，整个过程非常均匀。4.7 秒的百公里加速成绩虽然和剩余电量密切相关，但在 25 万的这个档位，汉 DM 的加速仍是非常强的。对于普通大众来说，这个加速足够用了。在高速行驶中，即便是跑到 100km/h 之上，汉 DM 的后续动力仍是源源不断，再踩油门，依旧有着非常明显的加速推背感，动力储备充足，让笔者在高速驾驶中超车有着十足的信心。

另一方面，汉 DM 的静谧性做的非常非常出色，至少在同档位中，DM 的表现是出类拔萃的，以至于在绝大多数高速驾驶中，笔者根本无法察觉发动机到底是否在运行状态中的，当然，实际上对于我们用户来说，也根本不需要去弄清汉 DM 这套动力逻辑，好用就足够了。

在笔者实测中，高速路况，车速达到 100km/h 上下时，此时车内噪音仅为 61.6 分贝左右，官方号称 120 公里时速下车内噪音仅为 63.5 分贝，考虑到不同的路况，这个成绩显然并没有水分。

在最新的 OTA 后，汉 DM 的 SOC（电量保持）可以在 15%～70% 范围内设定，同时支持强制保电和智能保电，智能保电模式优先“燃油经济性”，强制保电模式优先“电量保持”，用户可以自由选择，来实现动力、经济、舒适最优化。

在驾驶过程中，笔者将能量反馈强度设置为较大，但实际上当抬起油门踏板的时候，刹车感仍是比较轻微的，并不会像有些车型那样，松开油门踏板会立马有明显拖拽的刹车感，对于车内驾乘人员来说，这种取向还是非常友好的，至少很难在堵车环境下，频繁的踩油门、松油门导致车内人员的眩晕感。

汉 DM 采用了前麦弗逊独立悬挂，后多连杆独立悬挂，也是这个档位常见的配备，按照官方的说法，汉 DM 既保证了一定的运动性，也提供了足够的舒适感。在试驾过程中，汉 DM 地盘的整体感、厚重感方面表现还是非常不错的，悬架扎实，较高车速过弯时支撑力充足，在高速超车时，车身姿态依旧可以保持很稳，让驾驶者的信心十足。

汉 DM 在过一些较大颠簸时，比如连续的减速带，可以将一些突兀的冲击感吸收掉，一些小坑洼的颠簸路段表现尚可，但细碎振动过滤一般，算是美中不足的地方吧。

总结：

因为时间原因，还有很多地方没有来得及一一体验，这里也望各位读者小伙伴海涵。

上市一年来，汉 DM 的累计销量达到 27950 辆，这个表现非常亮眼。汉 DM 的目标市场不仅仅是限于受限行政策影响的城市，也不仅仅是一张绿牌这么简单，在更广阔的燃油车市场，汉 DM 凭借着出色的加速性能、低油耗等优势，是有着大有可为的发挥空间。

回顾中国汽车发展史，不乏各种冲击高端的自主品牌，但失败的例子更是比比皆是，或许是产品力不行，或是品牌底蕴无法支撑高端市场。但是，我们也清晰的看到，中国汽车工业是不断发展与进步的，特别是当汽车工业赛道来到新能源时代，自主品牌的崛起已经势不可挡了。

在新能源大军中，比亚迪做了充足的准备，DM-p 和 DM-i 超级混动系统让我们见识到了比亚迪的实力。作为比亚迪冲击高端市场的杀手锏，比亚迪汉，和同档位的合资品牌相比，汉不仅仅有着十足的产品力，价格方面更带来了十足的诚意，上市一年销量破 10 万，就是对比亚迪汉实力最好的证明。

值得一提的是，据IT之家报道，6 月份工信部公示了多款申报车型的信息，包括全新的比亚迪汉 DM-i，可选专属的“DM-i”尾标，主打长续航低油耗，申报油耗值分别为 0.8L/100km 和 1.4L/100km。该车的外观设计与现有的汉 DM 基本保持一致，但动力系统更换为 DM-i 插电式混动系统，包括 1.5T 发动机 + 电动机，这也意味着接下来不久，比亚迪汉家族将迎来新成员，汉的影响力，势必也将进一步加强。