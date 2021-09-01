亚马逊将招聘 5.5 万名员工，相当于谷歌 1/3 以上，接近 Facebook 全部人数

北京时间 9 月 1 日晚间消息，据报道，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）今日在接受媒体采访时表示，未来几个月，亚马逊计划在全球招聘 5.5 万名员工，担任企业和技术等职位。

这相当于谷歌公司当前（截至 6 月 30 日）员工总数的 1/3 以上，接近 Facebook 的员工总数。这也意味着，亚马逊技术和公司员工的数量将增加 20%。当前，亚马逊全球技术和公司员工总数约为 27.5 万人。

这也是贾西今年 7 月继任亚马逊 CEO 以来的首次媒体采访。他说，亚马逊需要更多的“火力”来跟上零售、云和广告等业务的需求。此外，亚马逊的新赌注，即卫星发射业务，也需要大量新员工。

亚马逊的这场年度招聘会将于 9 月 15 日开启。贾西认为，现在正是招聘的好时机。他援引普华永道（PwC）在美国的一项调查称：“疫情爆发期间，有太多工作岗位被取代或改变，有太多人在考虑不同的新工作。”普华永道的调查显示，美国 65% 的员工想要一份新工作。

在此次大举招聘之前，亚马逊对其劳工行为进行了更严格的审查，并遭到“国际卡车司机兄弟会”（International Brotherhood Of Teamsters）的反对。今年早些时候，阿拉巴马州一些员工试图成立工 会努力的失败，突显了亚马逊繁重的仓库工作、及其对工 会的咄咄逼人的立场。贾西出任 CEO 后表示，亚马逊需要为员工提供更好的愿景。

当被问及“将如何改变亚马逊苛刻的职场文化”时，贾西表示，亚马逊对客户的高度关注和创造力为其带来了改进。贾西说：“公司里的每个人，都有自由来批判性地审视如何让它变得更好，然后创造出让它变得更好的方法。”

亚马逊表示，此次招聘的职位包括工程、研究科学和机器人等。这些职位对亚马逊来说基本上是新的，而不是其他人辞去的工作。在这 5.5 多万个工作岗位中，超过 4 万个将在美国，而其他工作岗位将在印度、德国和日本等国。

在美国经济重新开放和劳动力市场趋紧的情况下，一些公司一直在努力填补空缺，以平衡远程办公和“面对面”的工作。目前还不清楚，亚马逊有多少职位已经空缺了一段时间，如竞争激烈的工程师职位。

亚马逊早些时候曾鼓吹“以办公室为中心的文化”，但后来改变了愿景，从明年开始，员工每周只需有三天时间呆在办公室里。

当前，亚马逊已是美国第二大私营雇主，2020 年雇佣了 50 多万人，主要是仓库和送货工人。该公司正大举投资建设更多仓库，并提高工资以吸引工人，满足在线购物者的强劲需求。贾西对此表示，亚马逊在薪酬方面非常有竞争力。他说：“我们在 15 美元的最低工资方面走在了前列。而对于一些州来说，起薪是每小时 17 美元。”

亚马逊上次大举招聘是在 2017 年，当时正在寻找第二个总部。北美各地城市和州的官员都在讨好亚马逊，以换取其就业机会和税收收入。最终，弗吉尼亚州的阿灵顿胜出。亚马逊当时承诺在未来 10 年内招聘 2.5 万个职位，但目前至兑现了一小部分，约 2800 个职位。