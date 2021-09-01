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京东 99 超级秒杀节：超级百亿补贴上线，抢每满 300 减 30 元京贴

2021/9/1 22:39:55 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家9 月 1 日消息 京东 99 超级秒杀节今日正式开启预热，9 月 1 日 - 11 日，爆款 9.9 元限时开秒、台式机爆款 5 折限量抢、京东超市领券满 199 减 110、超级百亿补贴天天有，点此前往主会场

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