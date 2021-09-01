消息称苹果 Apple Watch Series 7 新增体温检测，支持“生育追踪”“发烧追踪”

北京时间 9 月 1 日晚间消息，据报道，苹果公司正在研发一系列新的与健康相关的 Apple Watch 传感器，包括血压计和体温计等。

其中，体温计功能，以及改进的心跳和睡眠追踪系统，将出现在明年的 Apple Watch 智能手表中。将来，苹果还计划使其智能手表能够检测睡眠呼吸暂停，为低血氧水平提供医疗指导，或许还能发现糖尿病。

事实上，苹果更雄心勃勃的健康项目，则不会在 Apple Watch 7 上亮相。据预计，苹果将在未来数周发布 Apple Watch 7 系列产品。该系列手表不会集成新的健康传感器，它更新的重点是更快的性能和新的设计。

对于前面提到的体温计功能，虽然一个用途是“生育追踪”，但苹果可能也想增加“发烧追踪”功能。至于血压计功能，其用处究竟有多大，遭到了苹果一些员工的质疑。

上述信息来自苹果的内部文件和公司员工。但这些人士同时指出，这些功能中的任何一项，都可能在推出之前发生变化，或者可能永远不会推出。

但不管怎样，有大量迹象表明，苹果的健康战略主要集中在新的智能手表功能上。例如，多年来一直有传闻称，苹果智能手表可以监测血糖。今年 5 月，苹果甚至向用户发送了一份问卷调查。

除了计划中的新功能外，苹果还在推动美国食品药品管理局（FDA）批准其现有 Apple Watch 健康功能的更新，其中一项更新可以让被诊断为心房颤动的人，使用他们的苹果手表追踪病情。