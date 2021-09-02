《去月球》开发者新作《影子工厂》上线 Steam，9 月 30 日开售

IT之家 9 月 2 日消息 知名催泪游戏《去月球》的开发商 Freebird Games 近日在 Steam 商城上架了最新作品 《影子工厂》，将于 9 月 30 日开售。

IT之家了解到，《影子工厂》是一款以叙事为导向，类别庞杂到放弃治疗的冒险游戏，支持中文。时间循环悲喜剧，谋杀悬疑蒙太奇，外加多人伤亡以及一只可疑的喵，也是一款走心游戏。

游戏介绍：

沃茨医生（Dr. Watts） 和 罗莎莉恩医生（Dr. Rosalene） 和有一份非常特殊的工作：他们可以给人们重活一次的机会，从人生的最开始重头来过。

但这并不是他们的故事。也许吧。

其实，这是关于昆西。让我给你讲讲他的故事。

某天，昆西 收到一份邀请函请他去某个偏僻可疑的豪华别墅参加派对，然后他就去了。因为尽管这个别墅偏僻可疑，但好歹够豪华，而且有派对。¯\_(ツ)_/¯

这别墅有多豪华？豪华到它的洗手间里居然有台时光机。昆西可以一边洗手，一边顺便来个穿越，多么省时间！

当然，之后别墅里就开始死人了，毕竟人生自古谁无死？在某个阶段，故事画风颇具洛式风格恐怖，友情提醒： 有触手出没。

先说到这吧，这些大概是游戏想要表达的 1/3。

亮点：