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字节跳动加入开源专利社区 OIN

2021/9/2 7:39:25 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 2 日消息 小米集团此前宣布，已加入开源专利社区 OIN。IT之家发现，字节跳动也在近期加入了 OIN。

8 月 17 日，OIN 发布公告宣布，字节跳动 (ByteDance) 已加入 OIN 成为社区会员。字节跳动打造了多款短视频、协作和信息平台，包括全球领先的 TikTok、Helo 和 Resso 以及针对中国市场的今日头条、抖音和西瓜视频等。该公司正在深化其对开源软件的承诺，持续推动先进基础设施的发展。

字节跳动首席知识产权法律顾问吴林表示：“通过我们的信息平台，人们可以与朋友和家人进行更深入的沟通，从而提高创造力并丰富自己的生活。我们认为 Linux 和相近的开源软件是我们业务的关键要素。字节跳动加入 OIN 社区表明了我们对共享创新的一贯承诺。我们将继续在核心 Linux 和其他重要的开源软件技术中提供专利保护支持。”

IT之家了解到，OIN 是史上最大的专利保护社区，支持开源软件 (OSS) 关键元素 Linux 的自由开发环境。OIN 成立时获得了谷歌、IBM、NEC、飞利浦、索尼、SUSE 和丰田等企业的大力支持，拥有 3,500 多个成员。OIN 社区以免费的形式进行 Linux 系统专利交叉许可授权，从而对核心 Linux 和相近的开源技术实施专利保护。OIN 许可免费向所有同意不向 Linux 系统行使其专利权的会员开放。

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关键词：字节跳动

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