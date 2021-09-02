双 A 王炸 AMD 超威卓越平台登陆开学季，这些游戏本值得入手

如今各大高校进入开学模式，新的学期选购一台高质量的笔记本产品既可以满足日常学习需求，也能满足大学生的娱乐生活。AMD 在今年推出了旨在重新定义高端游戏本的 AMD 超威卓越平台设计框架，通过这一框架，AMD 携手众多合作伙伴将 AMD Radeon RX 6000M 系列移动显卡、AMD Radeon 软件和 AMD 锐龙 5000 系列移动处理器与 AMD 独有的智能技术、高速 NVME 存储、最佳散热设计以及其它先进的系统设计特性相结合，旨在提供更好的游戏体验，更强的性能和响应速度，从而重新定义高性能移动游戏。

另外，AMD 超威卓越平台笔记本凭借 AMD SmartShift 和 AMD Smart Access Memory 这样的增强功能，可大幅提升系统的游戏性能。此外，AMD 超威卓越平台笔记本经过优化，可为当今视觉效果要求苛刻的游戏提供超过 100FPS 的流畅游戏体验、不插电全天候视频播放（超过 10 小时）、144Hz + 高刷新率、逼真清晰的屏幕显示效果（超过 300 尼特）以及可定制化的温度调节以确保长时间游戏过程中的凉爽体验 —— 所有这些优势和特性最终目的都是为了保障玩家最好的游戏体验，可谓专为游戏而生。

目前，首批上市的 AMD 超威卓越平台游戏本包括 ROG 魔霸 5R/5R Plus、惠普暗影精灵 7 和微星幻影 15。除了这些 AMD 超威卓越平台游戏本，还有不少搭载 AMD 锐龙 5000 系列移动处理器的高性能游戏本值得入手，接下来，我们一起看看这些产品究竟如何。

ROG 魔霸 5R

ROG 魔霸 5R 是今年首批 AMD 超威卓越平台游戏本，并在全球首发独占 AMD Radeon RX 6800M 移动显卡与 AMD 锐龙 9 5900HX 移动处理器。

AMD Radeon RX 6800M 移动显卡使用了 AMD RDNA 2 架构，拥有 64 光栅单元、2560 流处理器、12GB GDDR6 显存、96MB 的 Infinity Cache（高速缓存）。ROG 魔霸 5R 为显卡提供 10 相电源保障，借助 Smart Shift 技术 CPU + 显卡最高功耗可飙升至 190W，并且还支持 Anti-Lag 技术与 AMD SAM。

ROG 魔霸 5R 搭载的 AMD 锐龙 9 5900HX 移动处理器基于 AMD ZEN3 架构，采用 7nm 制程工艺，拥有 8 核心 16 线程规格，在 6 相供电设计下，能够以 90W 的高性能表现持续运行。

散热能力上，ROG 魔霸 5R 内置独家冰川散热架构 2.0 增强版，采用了均热板散热设计与双风扇四出风口的豪华配置，而且 ROG 首次使用暴力熊液态金属导热，其导热效率高达 73W/mK。ROG 魔霸 5R 采用了 DDR4 3200MHz 双通道内存与 NVMe SSD 的存储组合，最高可支持 64GB 大容量内存。

在影音方面，ROG 魔霸 5R 选配了响应时间仅为 3ms 的电竞屏，刷新率高达 300Hz，支持 FreeSync Premium 技术，同时通过支持杜比全景声的双智能 AMP 扬声器，提供 5.1.2 声道的虚拟环绕声。ROG 魔霸 5R 采用铝合金材质打造的机身兼具利落的线条与鲜明个性，其 A 面采用了点阵式设计，配以可发光 LOGO 和 3 种颜色的可更换信仰徽章，外观细节随时可变。目前，ROG 魔霸 5R 已经全面开售，上市价 13999 元。

除了 ROG 魔霸 5R，ROG 推出的 ROG 魔霸 5R Plus 同样也是 AMD 超威卓越平台游戏本，在核心参数上其与魔霸 5R 基本一致，区别是屏幕更大，分辨率更高。它采用 17.3 英寸 165Hz 2K 分辨率屏幕，上市价格为 14999 元。

微星幻影 15



微星幻影 15 也是首批 AMD 超威卓越平台游戏本，它搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 处理器与 AMD Radeon RX 6700M 显卡。

AMD Radeon RX 6700M 显卡拥有 36 个 CU 单元，2304 个流处理器以及 10GB GDDR6 显存，支持 AMD SAM 显存智取技术，通过 AMD 锐龙处理器、AMD Radeon 显卡之间的全新级别数据传输，充分利用 RX 6700M 的 10GB 显存容量，带来全新的游戏体验。

为了稳定高效的性能释放，微星为幻影 15 带来了全新散热设计 ——Cooler Boost 5 散热技术，这项技术拥有双风扇 6 热管的豪华规格，加宽的热管内径配以微星专属导热材料，充分发挥出 AMD 双芯高能效比的优势。

幻影 15 还搭载 240Hz 刷新率的 FHD 电竞屏，4.9mm 窄边框设计，82% 屏占比让游戏画面极具视觉冲击力，辅以 Hi-Res Audio 认证的音响系统，可以带来沉浸式的游戏体验。目前微星幻影 15 已经全面开售，16GB+1TB 版本售价 10999 元。

惠普暗影精灵 7 锐龙版



惠普暗影精灵 7 锐龙版是惠普首款 AMD 超威卓越平台游戏本，它搭载 8 核 16 线程 AMD Zen3 架构的锐龙 7 5800H 移动处理器和 AMD RDNA2 架构的 Radeon RX 6600M 移动显卡，是 AMD 超威卓越平台游戏本中面向主流市场的游戏本产品。通过 Radeon RX 6600M 移动显卡，可以实现畅玩主流游戏，它拥有 28 组 CU 和 1792 个流处理器，辅以 128 bit 8GB GDDR6 显存，集成 32MB Infinity Cache（高速缓存），支持 AMD SAM 显存智取、FSR 技术等，可以带来更好的游戏体验。

暗影精灵 7 锐龙版游戏本搭载 16.1 英寸 144Hz 屏，拥有 100% sRGB 高色域，以及低频闪的 DC 调光和 TUV + Eyesafe 低蓝光认证。

接口方面，暗影精灵 7 锐龙版配备非常齐全，包含 3 个 USB 3.0 接口、1 个 USB Type-C 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 mini DP 接口、1 个网口、1 个耳麦接口、1 个 SD 读卡器。目前，惠普暗影精灵 7 锐龙版已经上架，16GB+512GB 版本售价 8199 元。

华硕天选 2



除了 AMD 超威卓越平台游戏本设备，还有不少 A+N 组合的游戏本产品也很值得我们关注，其中呼声最高的无疑是华硕天选 2 游戏本。华硕天选 2 游戏本最高搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 处理器，可选锐龙 7 5800H 版。另外可选 NVIDIA GeForce RTX 3070、RTX 3060、RTX 3050 Ti 笔记本电脑 GPU，多样的性能组合可以满足不同游戏需求的玩家的实际需要。

屏幕方面，全新华硕天选 2 采用了 15.6 英寸 2.5K 分辨率的超高清屏幕，支持 DC 调光，刷新率高达 165Hz，玩一些电竞类游戏可以带来更稳定流畅的画面表现，让你不错过任何一帧关键画面。此外，这块屏幕还支持 100% DCI-P3 色域，支持 Adaptive Sync 防撕裂技术，进一步提升游戏体验。

华硕天选 2 还搭载了 16GB DDR4 内存，3200MHz 双通道，最高可扩展至 64GB，另外还拥有 512GB NVMe SSD，预留了 M.2 接口。

比较有特点的是华硕天选 2 的外观，这款产品机身采用风格低调的哑光材质，底部为蜂巢式散热孔，具备魔幻机甲的质感，线条硬朗帅气，整体遵循的是二次元的设计美学，比较适合喜爱动漫游戏的玩家。另外在散热方面，华硕天选 2 搭载的是冰川散热系统，拥有三个出风口，全新设计的绝尘风扇采用新的材质，叶片更薄更密，散热鳍片同时升级 0.1mm 的鳍片，可以更快带走热量，同时加上梯形切割的 A 壳，能提升约 25% 的散热效能。

目前，华硕天选 2 已经全面上市，其中 RTX 3050Ti/R7-5800H 版售价 6799 元，RTX 3060/R7-5800H 版售价 7499 元，RTX 3070/R7-5800H 版售价 9499 元，RTX 3070/R9-5900HX 版售价 9999 元。

宏碁暗影骑士・龙



宏碁暗影骑士・龙包含锐龙 7 5800H+RTX 3060 和锐龙 9 5900HX+RTX 3070 两个版本。其中高配版配备了一块 2.5K 分辨率屏幕，刷新率高达 165Hz，色彩范围覆盖 100% sRGB 色域。

内存和存储上，宏碁暗影骑士・龙配备 16GB DDR4 3200MHz 内存，最高可扩展至 32GB；存储方面，宏碁暗影骑士・龙高配版配备 1TB SSD 硬盘，并提供双 M.2 接口还支持 2.5 英寸硬盘扩展。

散热设计上，宏碁暗影骑士・龙采用了对称双风扇设计，通过位于侧边出风口以及 D 面楚风口形成四维度出风，有效的带走处理器和显卡的热量，保持设备整体的清凉。配合 NitroSense 控制感应系统和 CoolBoost 风扇增压系统，可以智能的针对不同场景进行散热。

目前，宏碁暗影骑士・龙已经全面开售，其中 RTX 3070/R9-5900HX 版售价 9499 元，RTX 3060/R7-5800H 版售价 7499 元。

机械革命蛟龙 5



面向主流玩家，机械革命在今年更新了自家蛟龙系列产品，其中主流玩家更加青睐全新的蛟龙 5 产品，新蛟龙 5 拥有 2 个版本，分别是锐龙 5 5600H+RTX 3060 和锐龙 7 5800H+RTX 3060，主流性能可以轻松应对常见的网络游戏和 3A 游戏。

机械革命蛟龙 5 采用的两个型号处理器 AMD 锐龙 5 5600H 和锐龙 7 5800H 均采用 7 纳米工艺，分别采用 6 核 12 线程和 8 核 16 线程设计。其中锐龙 5 5600H 最大加速频率达到 4.2GHz，锐龙 7 5800H 最大加速频率达到 4.4GHz。支持 AMD SAM 显存智取功能。

其中，锐龙 7 5800H 版搭载一块 15.6 英寸 100% sRGB 2K 分辨率屏幕，刷新率达到 165Hz，支持 DC 调光。内存方面，机械革命蛟龙 5 配备 16GB DDR4 3200MHz 双通道内存，带来更快的数据传输表现。在航空级铝镁合金的加持下，机械革命蛟龙 5 拥有更加时尚硬朗的外观，重量轻至 1.96 公斤。

作为一款高性价比游戏本产品，机械革命蛟龙 5 在接口上配备非常齐全，包含 1 个 USB Type-C 接口（支持视频输出）、2 个 USB 3.1 Gen1 接口、1 个 USB 2.0 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 2.5Gbps 网口、1 个音频输入接口、1 个 SD 卡读卡器、1 个防盗锁孔和 1 个 DC 电源口。目前，机械革命蛟龙 5 已经全面上线，RTX 3060/R5-5600H 版售价 7099 元，RTX 3060/R7-5800H 版售价 7999 元。

总结



这几年以来，AMD 的笔记本产品非常受玩家和常规需求用户的追捧，正值开学季，AMD 超威卓越平台和采用 AMD 锐龙 5000 系列移动处理器的游戏笔记本现阶段也进入了销售的火热期，这里还有一些诸如联想拯救者 R7000P/R9000P 等热门产品出现一机难求的局面，也足以反映出 AMD 游戏本产品的热度。如果想要在开学季期间选择一台高性能的游戏本，不妨关注下 AMD 开学季期间活动。

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