1099 元起，微星发布 Modern 与 Sunmmit 系列 4 款显示器新品

IT之家 9 月 2 日消息 微星旗下显示器产品线现已推出 4 款新品，包括 Modern、Sunmmit 系列，型号分别为 Modern MD241P、MD271P、MD271QP 和 Summit MS321UP。

其中，Summit MS321UP 支持 4K 分辨率、DCI-P3 95% 色域和 Delta E≤2 色准值，通过 VESA Display HDR600 认证，拥有 32 英寸的屏幕尺寸。

接口方面，Summit MS321UP 配备 USB 3.2 Gen1 接口，其 Type-C 接口还支持输入视频信号与反向给设备充充电。

此外，Modern MD271P 显示器采用简约设计，拥有 1920×1080 分辨率、104% sRGB 色域覆盖与 75Hz 刷新率，配备 Type-C 接口，屏幕表面采用防眩抗蓝光光处理。

▲ Modern 三款均支持升降旋转功能

IT之家了解到，与 MD271P 类似的还有 Modern MD241P，后者在屏幕尺寸（23.8 英寸）和分辨率（1920×1080）有所缩减，保留了 Type-C、110% sRGB 色域等特点，同时还有黑白双色可选。

目前，微星 Modern MD271P 和 MD241P 两款显示器新品已于 9 月 1 日开启预售，售价分别为 1299 元和 1099 元。Summit MS321UP 则将在 9 月晚些时候上市发售。