解决“卡脖子”难题，中国主导的首个二维码码制国际标准「汉信码」正式发布

IT之家 9 月 2 日消息 8 月 27 日，国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）正式发布汉信码 ISO/IEC 国际标准 ——ISO/IEC 20830:2021《信息技术 自动识别与数据采集技术 汉信码条码符号规范》。该国际标准是中国提出并主导制订的第一个二维码码制国际标准，是我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破，填补了我国国际标准制修订领域的空白，彻底解决了我国二维码技术“卡脖子”的难题。

IT之家获悉，汉信码由中国物品编码中心牵头自主研制，是拥有完全自主知识产权的二维码码制，具有知识产权免费、支持任意语言编码、汉字信息编码能力超强、极强抗污损、抗畸变识读能力、识读速度快、信息密度高、信息容量大、纠错能力强等突出特点，达到国际领先水平。汉信码实现了我国二维码底层技术的后来居上，可在我国多个领域行业实现规模化应用，为我国应用二维码技术提供了可靠的核心技术支撑。

▲ 汉信码标识

2003 年，中国物品编码中心为了解决国际二维码垄断问题，申请国家“十五”重要技术标准研究课题，立志要做出中国人自己的二维码。2007 年，由中国物品编码中心牵头研发的我国第一个拥有完全自主知识产权的国家二维码标准 ——《汉信码》（GB/T 21049-2007）正式发布。从我国国家标准到国际标准，汉信码的研发历程浓缩了我国技术崛起的历史。

2011 年，汉信码更进一步，成为国际自动识别制造商协会（AIM Global）正式的码制标准。汉信码 AIM 国际标准的制定和发布，标志着汉信码（Han Xin code）正式获得了国际自动识别技术产业界和主要自动识别技术企业的认可和支持，成为国际主流码制之一。AIM Global 盛赞汉信码技术，并鼓励中国尽快将汉信码上升成为 ISO 标准。

国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）是全球公认的国际标准化组织。2015 年，汉信码标准在 ISO/IEC JTC1/SC31（ISO/IEC 信息技术委员会自动识别与数据采集技术分技术委员会）成功立项。

随后的几年中，汉信码 ISO 国际标准项目共经历了四个阶段的意见征集与修订。2021 年 7 月 28 日，汉信码 ISO 国际标准项目获全票通过。8 月 27 日，汉信码 ISO 国际标准 ISO/IEC 20830《信息技术 自动识别与数据采集技术 汉信码条码符号规范》（Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Han Xin Code bar code symbology specification）正式出版。