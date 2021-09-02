阿里巴巴：将在 2025 年前累计投入 1000 亿元助力共同富裕

IT之家 9 月 2 日消息 据浙江新闻报道，阿里巴巴集团表示，已启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在 2025 年前累计投入 1000 亿元，助力共同富裕。为促进十大行动落地，阿里将成立一个专门的常设机构。

据悉，阿里助力共同富裕十大行动将围绕五大方向展开，分别是科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金，行动将包括：

一是加大科技投入，扶持欠发达地区数字化建设。如设立科技产业基金，推动欠发达地区数字化建设以及与实体经济深度融合，设立科技人才基金和奖励计划等。

二是扶持中小微企业成长。降低中小微企业日常运营成本，提供经营补贴等，推动中小微企业健康发展。

三是助推农业产业化建设。如联合地方政府，建设农产品集采中心，打造一批区域公用品牌等。

四是支持中小企业出海。如推动“跨境贸易绿色通道”建设等。

五是助力高质量就业。启动年轻人创业扶持计划，提供多样化的职业技能培训等。

六是帮助提高灵活用工群体的福利保障。如提高快递员、骑手、网约车司机等商业保险的保障等。

七是促进城乡数字生活均等化。如探索共建智慧社区、美丽乡村等。

八是缩小数字鸿沟，加强弱势人群服务与保障。如推动更多特殊人群“云上就业”，优化老年人数字生活体验，建立儿童重疾救助基金等。

九是支持基层医疗能力提升。专项投入建设村级医疗站，打造云上“医共体”等。

十是成立 200 亿共同富裕发展基金。用以助推共同富裕示范区建设，为全国实现共同富裕进行探索示范。