阿里 Teambition 网盘将于 9 月 30 日正式下线，文件可迁移至阿里云盘（附方法）

IT之家 9 月 2 日消息 阿里云旗下 Teambition 近期发送短信通知称，因业务方向调整，现有 Teambition「网盘 」服务将在 2021 年 9 月 30 日内下线，建议将个人文件迁移到本团队设计研发的「阿里云盘」，享有更全面的个人云服务。IT之家获悉，Teambition 并且向用户提供在线快速搬迁方案。

下面是 Teambition 「网盘」文件迁移公告

尊敬的 Teambition 用户，

由于 Teambition 业务方向调整，我们计划将个人云存储业务转为本团队研发的「阿里云盘」承接，并于 2021 年 9 月 30 日下线 Teambition 「网盘」服务，「项目」等其它服务将不受影响。因产品策略调整带来的不便，我们深感抱歉。

在下线之前，您可以选择尽快下载「网盘」中已有的文件数据，避免丢失；如需继续使用云盘类产品，推荐使用我们团队的另一款作品「阿里云盘」，我们将在阿里云盘提供更丰富的个人云体验。

作为 Teambition 网盘内测用户，只要使用同一个手机号注册「阿里云盘」，你将续享有内测 2TB 初始容量福利。

如果决定使用阿里云盘，为方便你「搬家」，阿里云盘已专门为 Teambition 网盘内测用户提供在线自助数据迁移功能（迁移指南请看👇）

迁移步骤和注意事项

开始迁移前

在开始之前，需确保你的阿里云盘剩余空间足够容纳待迁移文件。

如阿里云盘剩余空间不足，先完成以下操作再进行迁移，否则会导致迁移失败。

「阿里云盘」在以下两种情况下的可能存在剩余空间不足，请参考下述指引处理后再进行文件迁移。

尚未合并容量

你在阿里云盘可以继续享有 Teambition 网盘赠送的 2TB 内测福利容量，如果你的 Teambition 还未绑定手机号，需根据如下操作获取 2TB 内测福利容量。

第一步：在 Teambition 账户设置中完成手机号绑定

第二步：点此申请福利码，信息填写提交完后，我们会在申请页告知您申请结果（申请截止时间：2021 年 9 月 25 日 23 点 59 分）

第三步：使用同一手机号登录阿里云盘兑换福利码进行扩容后（请看「福利码兑换指南」👇），再开始迁移文件；如果你已经使用别的手机号注册阿里云盘，请使用与 Teambition 绑定的手机号重新注册，只有手机号一致才可继续享有内测福利容量

福利码兑换指南（首先，请登录「阿里云盘」手机 App ）

容量已经合并

如果你在此前已经参与过双盘容量合并，无法再次申请，请清理不必要的文件，释放足够的云盘空间。

进行迁移

登录阿里云盘网页版（点此登录）

登录后，在阿里云盘 web 端点击左下角账户名称右侧的“…”，选择“从 Teambition 网盘迁移”

进行迁移

第一步：按照提示，登录 Teambition 账户获得文件权限

第二步：确认当前登录的阿里云盘账户与 Teambition 账户绑定手机号一致，确认无误后开始迁移

第三步：我们将新建一个文件夹「来自 Teambition 」以存放你的 Teambition 网盘文件，等待文件迁移

注意：点击迁移后可以关闭页面，后续可随时再打开查看迁移进度，迁移期间请勿操作 Team bition 网盘文件。

第四步：迁移完成

报错

如果迁移过程中出现如下错误，可能是由于阿里云盘空间不足导致的，请参考上述「迁移注意事项」处理后再重新迁移；再次点击迁移会重新从上次失败处开始。

文件找回

Teambition 「网盘」下线后，如果你还未对「网盘」内的文件进行处理，我们将为你的文件免费备份存储「6 个月」，在这「6 个月」延长期内，你可以申请找回文件数据，申请方式如下：

1.点击表单，提交找回文件申请；（申请 9 月 30 日后启动）

2.使用 teambition 账户绑定的手机号注册阿里云盘；

3.在满足前两者的前提下，我们将在 10 个工作日内为你找回文件，并迁移到阿里云盘。

问题反馈

如果迁移过程中存在任何问题，你可以在 「 阿里云盘 」APP 中点击头像，选择「帮助与反馈」—「在线咨询」提交工单给我们。