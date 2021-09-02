中国汽研：芯片短缺没有对公司技术服务业务带来直接影响

9 月 2 日，中国汽研在与投资者互动时表示，汽车芯片供应短缺主要影响整车批量生产，对于研发的影响相对来说没有那么大，目前来看没有对公司的技术服务业务带来直接影响。

据了解，中国汽研智能中心主要提供两类技术服务和三类解决方案。两类技术服务包括智能汽车整车测试评价服务、智能汽车功能安全与预期功能安全技术服务；三类解决方案包括场景库与仿真系统综合解决方案、智能汽车测试装备解决方案、车联网整体解决方案。目前智能中心围绕智能驾驶研发和相关测试评价核心业务，打造的仿真测试平台能提供自动驾驶模型、软件、硬件在环测试和云端并行仿真测试，开发的中国典型驾驶数据库积累了大量的中国特色道路场景。此外，中国汽研也在积极探索提供围绕车路协同相关的集成设备服务。

公开资料显示，中国汽研未来发展战略聚焦在技术服务主业上，首先是要提高技术服务业务的占比，近几年中国汽研技术服务收入占比逐年在上升。中国汽研的强检业务有提升空间但未来发展的瓶颈会越来越明显，中国汽研将更加注重研发方面的技术服务和投入，尤其是汽车电动化、智能化、网联化相关技术服务的能力建设，通过中国汽研的技术服务给车企赋能，提高他们产品性能、产品品质和产品可靠性等。

同时，中国汽研将进一步拓展与汽车相关的业务边界，比如电子电器、通讯软件、信息安全等的检测服务。同时在产业链上下游寻找服务机会，将会为车企提供更多的研发服务而不仅仅局限于法规业务，未来研发服务的占比也会继续逐步提高。