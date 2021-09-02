两辆苹果自动驾驶汽车在手动模式下发生事故，两年来首次发生轻微碰撞

IT之家 9 月 2 日消息 据外媒 MacRumors 报道，加州机动车辆管理局（DMV）称苹果公司的两辆自动驾驶汽车 8 月在手动模式下发生了轻微碰撞。

第一起事故于 8 月 19 日发生在加州圣地亚哥的希尔克雷斯特地区。苹果改装的雷克萨斯 RX 450h 在堵车时被一辆现代汽车撞到。事故被描述为轻微碰撞，没有人受伤。

第二起事故于 8 月 23 日发生在加州库比蒂诺，就在苹果公园园区附近。这辆搭载苹果自动驾驶设备的汽车当时处于手动模式，在路上被一辆斯巴鲁 Outback 追尾。

这两起事故都不是自动驾驶车辆或驾驶车辆的人的过错，并不引人注目。有趣的是，自 2019 年 9 月以来，苹果汽车此前没有发生过事故，但在同一个月，苹果汽车卷入了两起碰撞事故。

IT之家了解到，今年早些时候，加州 DMV 的自动驾驶和里程报告显示，搭载苹果公司自动驾驶软件的雷克萨斯 SUV 在 2020 年的行驶里程超过 1.8 万英里，较前几年大幅增加。可能是苹果在 2021 年加大了测试力度，导致事故数量增加。

自 2017 年初以来，苹果一直在使用配备传感器和摄像头的雷克萨斯 RX 450h 测试其自动驾驶软件。自动驾驶是苹果汽车项目的一部分，有传言称，苹果计划在 2020 年代中后期发布一款汽车。