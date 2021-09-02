鸿蒙 OS 等开发必备，华为 DevEco Device Tool 2.2 Beta 2 版本发布：新增仿真器，支持 Hi3861 Linux 一站式编译烧录

IT之家 9 月 2 日消息 华为 DevEco Device Tool 是面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境，支持 HarmonyOS 的组件按需定制，支持代码编辑、编译、烧录和调试、性能监测等功能，支持 C/C++ 语言，以插件的形式部署在 Visual Studio Code 上，支持 Windows 10 64 位或 Ubuntu18 及以上版本。
华为鸿蒙官方表示，本次为大家带来的是新版本 2.2 Beta 2，新增四项新功能，欢迎大家升级体验！
升级方式
打开已安装的历史版本 Device Tool，点击提示信息中的升级链接。
直接从 HarmonyOS 官网下载获取：
https://device.harmonyos.com/cn/ide#download
新增支持 Hi3861 Linux 烧录
针对基于 Hi3861 芯片的 Hi3861V100 和 BearPi-HMNano 开发板的轻量级系统烧录，之前发布的版本只支持 Windows，开发者需要在 Linux 中编译后再拷贝到 Windows 下烧录，来回切换多有不便。
此次 2.2 Beta2 版本新增支持 Hi3861 Linux 烧录，开发者可以在 Linux 系统上完成一站式编辑、编译、烧录流程，大幅度提升开发效率。
新增支持栈分析和镜像分析
在轻量设备开发过程中，时常会面临内存不足、内存溢出等问题，因此开发者在开发过程中需要时刻关注内存的使用情况。
本次 2.2 Beta2 版本新增支持 Hi3861V100 开发板的栈分析和镜像分析功能。其中，栈分析功能可以对编译生成的静态二进制文件进行分析，提供任务栈开销估算值和函数调用关系图示，为栈内存使用、分析、优化、问题定位等开发场景提供较为准确的静态内存分析数据参考；而镜像分析功能，可以基于 elf 文件进行内存占用分析，帮助开发者快速评估内存段、符号表使用情况。
具体使用方法：编译完成后，分别通过 PROJECT TASKS 中的 Stack Analysis 和 Image Analysis 按钮来执行栈分析和镜像分析，分析结果通过导航栏中的 DebugTool 按钮进入后分别查看。
新增支持应用兼容性测试
为了保证合作伙伴的设备和应用在 HarmonyOS 上能稳定地运行，同时提供一致性的接口和业务体验，合作伙伴的设备和应用在正式发布之前，需要进行一系列兼容性测试。
IT之家获悉，此次 2.2 Beta2 版本新增基于 Hi3516DV300 开发板的应用兼容性测试功能 —— 即开发者在 Linux 系统上一站式完成开发和应用兼容性测试，无需将编译生成文件拷贝到 Windows 工作台，通过命令行进行测试。
具体使用方法：点击 Acts Test 进入配置页，在配置一系列参数后保存后，通过 PROJECT TASKS 中的 Test 按钮，执行对应的模块按钮后，会自动进行应用兼容性测试并将测试结果显示到浏览器中。
新增仿真器功能
在设备开发过程中，往往需要开发者准备物理开发板，否则将面临无法验证镜像文件能否正常运行的问题。
此次 2.2 Beta2 版本新增仿真器功能，仿真器可替代目标系统（如物理开发板）中的微控制单元（Microcontroller Unit, MCU），通过软件仿真实现镜像文件程序的运行，从而帮助开发者摆脱物理开发板的限制进行开发。
具体使用方法：开发者在 Import Project 时，MCU 选中 arm_virt，在生成的模板配置页中通过 build_version 选择待编译源码的版本号，即可通过 PROJECT TASKS 中的任务图标分别执行编译 Build 和运行镜像 Run，达到软件仿真的目的。
HUAWEI DevEco Device Tool 新功能一览
新增特性:
新增基于 Hi3861V100 和 BearPi-HMNano 开发板的 Linux 烧录功能，实现 Linux 环境下的一站式编辑、编译、烧录操作
新增基于 Hi3861V100 开发板的栈分析和镜像分析功能，助力开发者解决内存等问题
新增基于 Hi3516DV300 开发板的应用兼容性测试功能
新增仿真器功能
增强特性:
在进行 Hi3516DV300 标准系统的烧录时，针对烧录文件配置信息进行了适配，开发者无需再手动配置烧录文件信息
基于 Hi3861 芯片开发板，增加了多种烧录方式，可以根据硬件条件选择合适的方式
增加在 Windows 平台安装成功后的提示，避免开发者不知道安装结果
DevEco Device Tool 支持英语和汉语切换
修复的问题:
修复了 Hi3516DV300 标准系统通过 USB 烧录提示文件过大失败的问题
修复了用户安装 Python 3.9 导致 DevEco Device Tool 无法安装的问题
修复了终端报错信息显示为 16 进制，无法根据日志定位的问题
修复了 DevEco Device Tool 工具 Home 界面概率性出现黑屏无法使用的问题
修复了开发者通过 Anaconda 安装 Python 后，导致 DevEco Device Tool 无法安装的问题