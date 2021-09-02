鸿蒙 OS 等开发必备，华为 DevEco Device Tool 2.2 Beta 2 版本发布：新增仿真器，支持 Hi3861 Linux 一站式编译烧录

IT之家 9 月 2 日消息 华为 DevEco Device Tool 是面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境，支持 HarmonyOS 的组件按需定制，支持代码编辑、编译、烧录和调试、性能监测等功能，支持 C/C++ 语言，以插件的形式部署在 Visual Studio Code 上，支持 Windows 10 64 位或 Ubuntu18 及以上版本。

华为鸿蒙官方表示，本次为大家带来的是新版本 2.2 Beta 2，新增四项新功能，欢迎大家升级体验！

升级方式

打开已安装的历史版本 Device Tool，点击提示信息中的升级链接。

直接从 HarmonyOS 官网下载获取：

https://device.harmonyos.com/cn/ide#download

新增支持 Hi3861 Linux 烧录

针对基于 Hi3861 芯片的 Hi3861V100 和 BearPi-HMNano 开发板的轻量级系统烧录，之前发布的版本只支持 Windows，开发者需要在 Linux 中编译后再拷贝到 Windows 下烧录，来回切换多有不便。

此次 2.2 Beta2 版本新增支持 Hi3861 Linux 烧录，开发者可以在 Linux 系统上完成一站式编辑、编译、烧录流程，大幅度提升开发效率。

新增支持栈分析和镜像分析

在轻量设备开发过程中，时常会面临内存不足、内存溢出等问题，因此开发者在开发过程中需要时刻关注内存的使用情况。

本次 2.2 Beta2 版本新增支持 Hi3861V100 开发板的栈分析和镜像分析功能。其中，栈分析功能可以对编译生成的静态二进制文件进行分析，提供任务栈开销估算值和函数调用关系图示，为栈内存使用、分析、优化、问题定位等开发场景提供较为准确的静态内存分析数据参考；而镜像分析功能，可以基于 elf 文件进行内存占用分析，帮助开发者快速评估内存段、符号表使用情况。

具体使用方法：编译完成后，分别通过 PROJECT TASKS 中的 Stack Analysis 和 Image Analysis 按钮来执行栈分析和镜像分析，分析结果通过导航栏中的 DebugTool 按钮进入后分别查看。

新增支持应用兼容性测试

为了保证合作伙伴的设备和应用在 HarmonyOS 上能稳定地运行，同时提供一致性的接口和业务体验，合作伙伴的设备和应用在正式发布之前，需要进行一系列兼容性测试。

IT之家获悉，此次 2.2 Beta2 版本新增基于 Hi3516DV300 开发板的应用兼容性测试功能 —— 即开发者在 Linux 系统上一站式完成开发和应用兼容性测试，无需将编译生成文件拷贝到 Windows 工作台，通过命令行进行测试。

具体使用方法：点击 Acts Test 进入配置页，在配置一系列参数后保存后，通过 PROJECT TASKS 中的 Test 按钮，执行对应的模块按钮后，会自动进行应用兼容性测试并将测试结果显示到浏览器中。

新增仿真器功能

在设备开发过程中，往往需要开发者准备物理开发板，否则将面临无法验证镜像文件能否正常运行的问题。

此次 2.2 Beta2 版本新增仿真器功能，仿真器可替代目标系统（如物理开发板）中的微控制单元（Microcontroller Unit, MCU），通过软件仿真实现镜像文件程序的运行，从而帮助开发者摆脱物理开发板的限制进行开发。

具体使用方法：开发者在 Import Project 时，MCU 选中 arm_virt，在生成的模板配置页中通过 build_version 选择待编译源码的版本号，即可通过 PROJECT TASKS 中的任务图标分别执行编译 Build 和运行镜像 Run，达到软件仿真的目的。

HUAWEI DevEco Device Tool 新功能一览

新增特性:

新增基于 Hi3861V100 和 BearPi-HMNano 开发板的 Linux 烧录功能，实现 Linux 环境下的一站式编辑、编译、烧录操作

新增基于 Hi3861V100 开发板的栈分析和镜像分析功能，助力开发者解决内存等问题

新增基于 Hi3516DV300 开发板的应用兼容性测试功能

新增仿真器功能

增强特性:

在进行 Hi3516DV300 标准系统的烧录时，针对烧录文件配置信息进行了适配，开发者无需再手动配置烧录文件信息

基于 Hi3861 芯片开发板，增加了多种烧录方式，可以根据硬件条件选择合适的方式

增加在 Windows 平台安装成功后的提示，避免开发者不知道安装结果

DevEco Device Tool 支持英语和汉语切换

修复的问题: