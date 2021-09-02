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北京君正：首款 NOR Flash 芯片完成投片和样片生产，采用 50nm 工艺

2021/9/2 20:36:20 来源：爱集微 作者：日新 责编：信鸽
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9 月 2 日消息 近日，北京君正在与投资者互动时表示，面向大众消费类市场的首款 NOR Flash 芯片完成了投片和样片生产，并进行了产品的各项性能测试，测试结果基本达到预期指标

北京君正表示，首颗上海芯楷 NOR FLASH 芯片采用了 50nm 工艺。经多年布局，北京君正现有视频系列芯片可覆盖智能视觉 IOT 市场高、中、低端各类端级产品的需求，可满足消费类市场、行业安防市场及泛视频类市场中，各类端级产品在视觉处理能力、功耗、成本及 AI 算力等方面对芯片的不同要求。

凭借产品的竞争优势及公司在智能视频领域的品牌影响力，北京君正智能视频产品线相比去年同期保持了快速的增长。目前 T40 产品正在支持客户进行新产品的开发，推动客户新产品的落地，今年上半年 T40 销售占比不大。

另外，北京君正近日发布的 2021 年中报显示，上半年实现营收 23.36 亿元，同比上升 558.46%；归母净利润 3.55 亿元，同比上升 2994.8%；扣非净利润 3.37 亿元，同比上升 3132.18%。

关于上半年业绩变动，北京君正解释称，存储芯片毛利率受上游供应链和市场售价影响，不同时期可能会存在波动，上半年尚有较少的并购时存货增值对存储芯片毛利率的影响，后续这部分影响会逐渐消除。

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关键词：北京君正芯片NOR Flash

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