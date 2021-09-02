小米电视 OLED 版上市 15 天销量破万，刷新行业纪录

IT之家 9 月 2 日消息 小米于 8 月发布了第二代 OLED 电视，包含小米电视 6 OLED，以及 77 英寸 120Hz 的第二代大师电视。今日小米官方表示，OLED 电视新品于 8 月 16 日上市 15 天以来，销量突破 10000 台，刷新行业记录。

小米卢伟冰还表示，目前小米电视大约已经占据中国 OLED 电视 50% 的市场，未来的目标是持续普及 OLED 电视机。

IT之家此前报道，小米电视 6 OLED 版 55 英寸款售价 4999 元，65 英寸版售价 6999 元。这款产品为 4K 分辨率 60Hz 刷新率，覆盖 98.5% DCI-P3 色域，支持 10bit 色彩显示。电视经过出厂校准，色彩准确度△E≈2，对比度达到百万级别。由于 OLED 屏每颗像素自发光，因此这类电视的对比度远好于 LED 背光的液晶屏。

更高端的第二代小米电视大师 77 英寸版，同样采用了 OLED 屏，刷新率提升至 120Hz，零售价 19999 元。这款电视支持杜比视界，峰值亮度 1000nit，对比度 150 万：1，同时覆盖四大专业色域，满足不同创作者需求。此款电视还支持电竞功能，拥有 Xbox 官方认证，提供 HDMI 2.1 接口，支持可变刷新率。此外，电视还搭载 70W 哈曼卡顿音箱，支持 NFC、UWB 一指连功能。