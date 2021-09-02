树莓派启动回收计划：多款产品可返回索尼工厂重制，售价降低

IT之家 9 月 2 日消息 由 OKdo 公司开发的树莓派（Raspberry Pi），一直作为廉价好用的开发平台，在世界范围内被广泛使用，目前最新的版本为树莓派 4B，据外媒 ZDNet 消息，目前官方为树莓派开启了回收计划，树莓派 3B、3B+、树莓派 4 已经支持回收。设备持有者如果向官方交还不用的旧设备，可以获得优惠券用于购买更新的产品。

据了解，这一回收计划由 OKdo 公司与索尼合作进行的，回收后的主板将在索尼位于英国威尔士的工厂进行检测。官方表示，所有回收后的主板都要经过与新产品相同的测试标准进行测试，然后再使用环保包装材料重新包装。翻新产品在出厂时会明确标注，售价比全新的售价更低。

IT之家获悉，树莓派公司首席执行官 Eben Upton 表示，自从 2012 年以来，已经售出了超过四千万台树莓派，其中绝大多数仍能够良好运行，没有损坏。这一回收举措能够有助于环保。

用户在向官方提交旧版树莓派之后，会获得一个折扣代码，在 OKdo 官网下单任意超过 15 英镑（20 美元）的新产品，即可享受 10 英镑（13 美元）的折扣。据了解，回收计划目前仅在英国提供，预计今年晚些时候会推广到全球。