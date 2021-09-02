瞄向量子计算，AMD 公布一种新量子计算架构

据外媒 Tom’sHardware 报道，AMD 和一个研究团队日前提交了一项专利申请，通过采用传统的多 SIMD（单指令多数据）方法，来构造一种更高效可靠的量子计算架构。

这项名为“多 SIMD 量子处理器中可靠性计算的前瞻性隐形传态（Look Ahead Teleportation for Reliable Computation in Multi-SIMD Quantum Processor）”专利，旨在以更新颖有效的方式提高量子稳定性、可扩展性和性能。它描述了一种基于量子处理区域的量子架构。

报道称，当前在通往量子发展和最终量子霸权的道路上有两个主要障碍：可扩展性和稳定性。由于量子态是一种十分敏感且变化无常的物质，随着量子系统中量子位数量的增加，这种敏感性也会递增。

▲ 图源：AMD

根据该专利申请，AMD 正在研究一种系统，旨在使用量子隐形传态来提高量子系统的可靠性，同时减少给定计算所需的量子位数量，目的是缓解因系统不稳定而导致的缩放问题和计算错误。

AMD 的方法旨在通过实际减少执行复杂计算所需的量子位数量来改进现有的量子架构 —— 通过科幻小说般的“量子隐形传态”概念。

尽管在量子计算的全球竞赛中，哪一条路线最终胜出还很难说，但是 AMD 无疑也不希望在下一轮的竞争中落后于对手，至少它迈出了这一步。