富士推出 X-T30 II 微单相机：2610 万像素 X-Trans 传感器，自动对焦增强

IT之家 9 月 2 日消息 今日富士正式发布了 X-T30 II 微单相机。这款相机体积小巧，仅重 378g，继承了旗舰机型 X-T4 的高速自动对焦功能和图像质量，性能全面超越前代机型。

具体来看，富士 X-T30 II 搭载 2610 万像素 X-Trans CMOS 传感器，以及 X-Processor 4 高速图像处理引擎。相机拥有接近全画面的增强版相位检测自动对焦功能，自动对焦 0.02 秒即可完成。此外，产品引入无间断连拍功能，机械快门模式可达 8 幅/秒，电子快门模式可达 30 幅/秒。

值得注意的是，富士 X-T30 II 弱光下的自动对焦功能得到极大增强，相位检测自动对焦可以低至 -7.0EV。自动对焦算法得到了增强，可精准追踪移动中的拍摄对象。对于正在靠近亦或远离相机的拍摄对象，均可实现精准追踪。面部/眼睛自动对焦功能可针对拍摄对象的面部/眼睛持续对焦，即便拍摄对象处于动态的人像摄影也可轻松应对。

色彩方面，这款相机提供了 18 种“胶片模拟”效果，其中包括基于彩色负片的“Classic Neg 经典负片”效果、“ETERNA 漂白效果”。

功能方面，富士 X-T30 II“自动”模式可自动切换各场景所需的设置，与前代机型相比，其所使用的算法得到更新，进一步提升图片输出质量。该模式可依据给定条件，自动采用彩色正片效果（蓝色）、清晰度、动态范围优先以及其他设置，让景色更加清晰、逼真；呈现漂亮的肤色；凸显人像摄影背景中的蓝色天空和自然景色，即便在背光条件下，也能控制高亮和阴影。这款相机的“自动”模式进一步简化操作，能够在各种条件下拍出好看的照片。

视频方面，相机支持超采样 4K 视频录制。这款相机能够以 8bit 4:2:0 规格向 SD 卡输出 4K/30P 视频，以 10bit 4:2:2 规格向 HDMI 输出 4K/30P 视频。此外，还支持录制 1080P/240fps 高速视频。

IT之家了解到，富士 X-T30 II 新款相机暂时未上架，旧款 X-T30 目前售价 5999 元人民币。