消息称美国论坛 Reddit 正聘请 IPO 顾问，明年上市时估值超 150 亿美元

9 月 3 日消息，知情人士周四表示，美国社交论坛 Reddit 正寻求聘请投行顾问和律师在纽约进行首次公开募股（IPO）。

Reddit 在上个月的一轮私人融资中估值为 100 亿美元。一位消息人士称，到明年年初 IPO 时，Reddit 希望其估值将超过 150 亿美元。

消息人士警告称，该公司 IPO 的时间和规模取决于市场条件。Reddit 发言人拒绝置评。

在散户交易狂潮的推动下，Reddit 出现了爆炸性增长，从今年年初开始成为散户投资者追逐和讨论 GameStop 等“meme”股票的首选目的地。大多数华尔街分析师认为“meme”股票被严重高估。

Reddit 由 Steve Huffman、Alexis Ohanian 和 Aaron Swartz 于 2005 年创建。截至去年 10 月，Reddit 日活用户约为 5200 万，社区数量超过 100000 个。Huffman 曾表示，今年早些时候，在散户交易狂潮的高峰期，该平台获得了数百万新用户，但尚未公布更多最近的用户数据。

Reddit 的大部分收入来自广告。该公司报告二季度的广告收入为 1 亿美元，较去年同期增长了近三倍。

Reddit 的投资者包括富达投资、美国私人风投公司 Andreessen Horowitz、红杉资本和腾讯控股。