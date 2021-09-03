“老板亲自上太空”偏航了，维珍银河被勒令停飞

9 月 3 日消息，美国联邦航空管理局 (FAA) 于当地时间周四宣布，该机构已经勒令太空旅游公司维珍银河 (Virgin Galaxy) 停飞 SpaceShipTwo 飞船，直到其完成针对其首次载人太空飞行中出现的偏航问题调查。

FAA 在声明中表示：“在 FAA 批准最终事故调查报告或确定与事故相关的问题不影响公共安全之前，维珍银河公司不能让 SpaceShipTwo 飞船再次飞行。”

该机构补充说：“FAA 负责在商业太空运输发射和重返大气层的行动中保护公众安全。我们正在监督维珍银河对 7 月 11 日发生在新墨西哥州美国太空港 (Spaceport America) 上空涉及 SpaceShipTwo 事故的调查。当时，SpaceShipTwo 在返回美国航天港时偏离了航线。”

在将包括创始人理查德・布兰森 (Richard Branson) 在内的机组人员送入太空边缘的过程中，维珍银河名为 Unity 22 的飞行任务并不像直播中看起来的那样完美。在升空过程中，当 SpaceShipTwo 发动机点火时，有黄色和红色警示灯亮起。这些警示灯表明飞船垂直升空的程度还不够高，无法在到达太空后以足够的动量自由滑翔回来。

当飞船返回时，它偏离了空中交通管制空域，促使 FAA 介入调查。FAA 在声明中证实，这艘飞船“偏离了航线”，在指定空域外飞行了 1 分 41 秒。

7 月 11 日的首次载人飞行是维珍银河最关键的营销活动，证明了该公司飞船可以将付费客户安全送入太空。然而在布兰森等人返回地面大肆庆祝时，没人提及飞船偏离航线、警示灯警告等问题，维珍银河甚至没有将此事通报给 FAA。该公司后来承认，最初并没有向 FAA 报告，但现在正配合该机构调查，以免类似情况再次发生。

《纽约客》杂志周三最先报道了布兰森太空之旅中出现的这个问题，并强调了人们对维珍银河技术和安全文化的担忧，最近飞行测试总监马克・斯塔基 (Mark“Forger”Stucky) 的离职突显了这一点。据说斯塔基曾多次在维珍银河内部就该公司飞行测试的安全性发出警告。

不过，维珍银河已经通过发表声明驳斥了《纽约客》文章中的“误导性描述和结论”。该公司发言人表示：“我们认真对待此事，目前正在查找导致问题的原因，并确定如何防止这种情况在未来的任务中重演。”他重申，机组人员在飞行过程中从未遇到过任何危险，“我们一直与 FAA 密切合作，以支持彻底审查和及时解决这一问题”。

维珍银河证实 SpaceShipTwo 的确飞出了 FAA 保护的空域，但称该机构的代表“在飞行过程中和飞行后的汇报中都出现在我们的控制室里”。其发言人补充说：“乘客和机组人员在任何时候都不会因为航线改变而处于危险之中。尽管 SpaceShipTwo 的飞行轨迹被风推离了航线，但我们的飞行员做出了恰当的反应。”

布兰森也亲自回应称，FAA 的调查“对未来的试飞没有影响”。维珍银河计划于 9 月底或 10 月初进行下一次太空飞行测试，机上共载有 6 人，包括 2 名飞行员和 4 名乘客。

最初，在《纽约客》周三发文后，FAA 只表示正在调查这起事件。但在周四早上，维珍银河发布了新闻稿，宣布了下次名为 Unity 23 的太空飞行测试机组人员，包括意大利空军的三名成员。几个小时后，FAA 发布了最新声明，要求在与 Unity 22 飞行有关的问题得到解决之前，维珍银河需停飞 SpaceShipTwo。

维珍银河股价在早些时候的交易中一度上涨 5%，但在 FAA 宣布上述消息后，股价下跌 3%，报收于每股 25.99 美元。