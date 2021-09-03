vivo X70 系列预热：搭载 2K E5 屏，9 月 9 日发布

IT之家 9 月 3 日消息 vivo X70 系列将于 9 月 9 日发布，今天官方再次对新机预热。

今天 vivo 预热的是 X70 系列的屏幕，海报显示，新机采用 2K E5 材质屏幕，中央打孔设计。IT之家了解到，全新 E5 相比 E4 发光材料功耗节省 25%，对比度高达 8000000：1，局部峰值亮度高达 1500 尼特，同时运用屏幕微棱镜技术，同等亮度下，功耗更低。

从屏幕底层分析，发光材料直接影响了手机屏幕亮度。并且由于 OLED 屏幕的特性，每个像素点均能独立自主发光，并不需要背光，因此发光材料的影响更大，屏幕的功耗和显示效果都与材料有着重要关系。

IT之家了解到，根据 vivo 官方微博此前透露的信息，vivo X70 系列将会进一步加强与蔡司的合作，在 vivo X70 系列中应用源自蔡司的光学技术。vivo X70 系列将在除了搭载微云台技术之外，同时搭载其它新的创新型防抖技术。

此外，vivo 已经确认，vivo X70 系列的部分机型将会搭载 vivo 最新自主研发的 vivo V1 专业影像芯片。

从屏幕底层分析，发光材料直接影响了手机屏幕亮度。并且由于 OLED 屏幕的特性，每个像素点均能独立自主发光，并不需要背光，因此发光材料的影响更大，屏幕的功耗和显示效果都与材料有着重要关系。